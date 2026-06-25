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Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, entend donner une voix commune à un secteur encore fragile, mais déjà porté par des créateurs, des studios, des plateformes et des lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données, faible reconnaissance institutionnelle et besoin de formation, le webtoon français cherche à sortir de l’angle mort pour s’imposer comme une véritable industrie culturelle.

Librairies : après l’urgence économique, quel avenir ? Sociologue de formation, Évelyne Darmanin ouvre une série de trois articles consacrée aux transformations du métier. Dans un contexte de ralentissement et de tensions économiques, ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Elle relève aussi d’un projet d’entreprise, d’un choix culturel et d’une manière d’habiter un territoire.

France Culture accueillera une nouvelle voix à la rentrée. À compter du jeudi 3 septembre, de 14h à 15h, la juriste et constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina prendra les commandes d’Au nom du Droit, un rendez-vous hebdomadaire consacré aux grandes questions juridiques qui traversent la société française.

Une maison trop propre, une famille trop parfaite, une porte qu’il ne fallait peut-être pas ouvrir : avec La femme de ménage, Freida McFadden a trouvé la recette du thriller impossible à refermer. Quatre tomes, traduits par Karine Forestier, suivent Millie de secrets domestiques en pièges bien verrouillés, à retrouver désormais chez Kobo Plus. Mauvaise nouvelle pour les amateurs de sieste, bonne nouvelle pour les lecteurs.