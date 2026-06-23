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Le livre-enquête d’Audrey Millet consacré à Bernard Arnault, Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu), demeure introuvable dans les magasins Relay, enseigne rattachée à l’écosystème Bolloré. En face, Arnaud Nourry, patron des Nouveaux Éditeurs — groupe au capital duquel figure Artémis, la holding de la famille Pinault — dénonce un boycott et défend une publication menée malgré pressions, courriers d’avocats et menaces de poursuites. Une bataille de milliardaires, en somme, où les méthodes prêtées à Vincent Bolloré croisent celles reprochées à Bernard Arnault.

Saisie par la Société d’exploitation d’un service d’information — autrement dit CNews —, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que l’Arcom n’avait pas porté atteinte à la liberté d’expression en adressant un avertissement à la chaîne. Celui-ci visait une séquence diffusée en 2021, au cours de laquelle Christian Perronne, auteur de plusieurs ouvrages publiés chez Albin Michel, s’exprimait sur la pandémie de Covid-19.

Une nouvelle librairie s’apprête à ouvrir ses portes à Metz, en Moselle. Maxime Guillaumont finalise l’aménagement de La Tanière de Pixie, un commerce consacré à la pop culture : mangas, comics, manhwa, littératures de l’imaginaire et produits dérivés y trouveront leur place.

Les autorités koweïtiennes ont déchu de sa nationalité l’écrivain Taleb Alrefai, figure majeure de la littérature du Golfe. Cette décision, prise dans le cadre d’une nouvelle vague de retraits de nationalité au Koweït, a suscité une vive indignation dans les milieux littéraires et culturels arabes.