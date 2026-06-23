“Le mythe ne tient pas” : le livre-enquête sur Bernard Arnault privé de Relay
Le livre-enquête d’Audrey Millet consacré au milliardaire, Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu), est introuvable dans les magasins Relay, réseau contrôlé par le conglomérat Bolloré. En face, Arnaud Nourry, patron des Nouveaux Éditeurs — où l’on retrouve Artémis, la holding de la famille Pinault — dénonce un boycott et défend une publication menée malgré pressions, courriers d’avocats et menaces de poursuites. Une bataille de milliardaires, en somme, où les méthodes prêtées à Vincent Bolloré croisent celles reprochées à Bernard Arnault.