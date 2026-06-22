Newsletters

À Bagdad, la rue Al-Mutanabbi conserve ses étals de livres et son rôle de repère culturel, tandis que ses libraires affrontent une chute des ventes. Prix bas, volumes rares et clientèle fidèle ne compensent plus la concurrence des lectures en ligne, des réseaux sociaux et la baisse du pouvoir d’achat. Après les guerres et l’attentat de 2007, le quartier cherche encore son second souffle, entre mémoire littéraire et économie fragilisée.

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade parcourt les villages de Gironde afin de rapprocher auteurs et lecteurs. Né après le confinement au sein d’un collectif d’écrivaines, il réunit rencontres, lectures et dédicaces dans les communes qui l’accueillent. Sa programmation associe premiers livres, autoédition, littérature de genre et langue occitane, au plus près des habitants, loin des circuits habituels de la recommandation.

Dans l’Utah rural, Renee Sturgill vit à plus de deux heures de la librairie la plus proche. Cette ancienne ingénieure a consacré une journée à acheter 146 livres, pour 1 031 dollars, afin de constituer sa réserve annuelle de lecture. Entre librairies indépendantes, bouquineries et friperies, elle privilégie les exemplaires papier, qu’elle souhaite posséder durablement, avec un choix adapté à ses envies de lecture.

À Chinguetti, dans le nord de la Mauritanie, Muhammad Gholam el-Habot protège environ 1 400 manuscrits hérités de sa famille. Textes de droit, médecine, mathématiques ou poésie témoignent du passé savant de cette cité caravanière. Chaleur, sable, insectes et crues fragilisent pourtant ces collections, malgré le soutien apporté récemment à plusieurs bibliothèques familiales et à la numérisation de leurs fonds.

Le 30 juin à Londres, une première édition de 1847 réunissant Les Hauts de Hurlevent et Agnes Grey passera aux enchères. Les trois volumes ont conservé leur reliure d’éditeur et plusieurs erreurs de composition : pages mal numérotées, titre déformé et fautes dans les en-têtes. Estimé entre 400 000 et 600 000 livres, l’ensemble figure parmi les très rares exemplaires comparables encore conservés dans leur état d’origine.

Aux États-Unis, le débat sur les bibliothèques concerne désormais les données de lecture des mineurs. Une loi du New Hampshire autorise les parents à consulter les documents empruntés par leur enfant, tandis que des textes similaires sont étudiés dans l’Iowa. Ces mesures heurtent le principe de confidentialité défendu par les bibliothécaires, pour qui l’emprunt relève aussi de la liberté de lire et peut révéler des intérêts très personnels.