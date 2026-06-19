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L’Association des Bibliothécaires de France a ouvert, mercredi 17 juin, son 71e congrès au Couvent des Jacobins, à Rennes. Pour cette édition, l’ABF a retenu un thème large, l’hospitalité, qui renvoie directement au rôle des bibliothèques comme premier équipement culturel de proximité, librement accessible. Mais cette position centrale ne les met pas à l’abri des tensions, des remises en cause ni des interrogations sur leurs missions. À cette occasion, le bureau national de l’ABF a échangé avec ActuaLitté sur plusieurs sujets qui traversent aujourd’hui la profession.

L’Académie française a dévoilé son palmarès 2026, composé de 75 distinctions. Littérature, poésie, philosophie, histoire, critique, théâtre, cinéma, chanson, traduction, rayonnement de la langue française ou soutien à la création littéraire : comme chaque année, l’institution couvre un très large spectre de la vie intellectuelle et artistique.

François Bégaudeau n’a jamais vraiment cherché à arrondir les angles. Écrivain, critique, cinéaste, ancien professeur et passé par la scène punk-rock, il traîne depuis longtemps une réputation de débatteur cassant, volontiers professoral, régulièrement accusé de regarder ses interlocuteurs de haut. Son nouveau livre, Du mépris, publié chez Cause perdue éditions, avance justement sur ce terrain sensible : non pour nier le mépris, mais pour en interroger les formes, les usages et les cibles.

Le congrès 2026 de l’Association des Bibliothécaires de France a placé l’« hospitalité » au cœur de ses travaux. Mais la profession sait aussi que cet idéal se confronte, très concrètement, aux pressions qui pèsent sur les libertés d’acquisition, de création et de programmation. La loi de 2021 relative aux bibliothèques protège les établissements de « toutes formes de censure » ; pour autant, le combat reste ouvert.