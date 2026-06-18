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À Montmorillon, ville de la Cité de l’Écrit et des Métiers du Livre, également associée à la mémoire de la romancière et éditrice Régine Deforges, le Salon du livre 2026 se tiendra samedi 20 juin. Mais l’événement a déjà quitté le seul terrain littéraire : sa programmation, marquée par la présence de plusieurs figures médiatiques et éditorialistes nationaux, est dénoncée par France Insoumise comme le signe d’un changement d’orientation culturelle depuis l’élection de Jean-Luc Souchaud, maire divers droite de la commune.

Le congrès annuel de l’Association des Bibliothécaires de France s’est ouvert mercredi 17 juin autour d’un mot central : l’hospitalité. Pour cette 71e édition, organisée dans une période jugée « complexe », l’ABF entend faire de ce thème un point de départ pour le débat et la réflexion collective.

Dans Luminous, album muet de Guillem Marí publié aux éditions de la Gouttière, la couleur raconte tout : l’émotion, la rencontre, la place donnée à l’autre. Laurent Marioni, libraire à Bulle en Stock, à Amiens, y voit une bande dessinée fondée sur l’empathie, où une jeune fille lumineuse traverse un monde gris et découvre que la lumière se partage dès qu’un lien se crée.

Avant que la rentrée littéraire n’impose son tempo, le jury du Prix des Deux Magots ouvre une parenthèse estivale. Il dévoile dix lectures choisies parmi les ouvrages parus au cours des premiers mois de l’année, autant de suggestions à emporter dans les valises.