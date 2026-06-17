Sauramps en redressement judiciaire : la librairie historique de Montpellier joue sa survie
La librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, a été placée en redressement judiciaire le lundi 15 juin par le tribunal de commerce de Montpellier. L’entreprise, qui célèbre ses 80 ans d’existence, obtient une période d’observation de trois semaines afin d’évaluer la viabilité de son activité. En état de cessation des paiements, elle n’était plus en mesure de régler ses dettes ni de commander de nouveaux livres.