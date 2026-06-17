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La librairie Sauramps, institution culturelle de Montpellier, a été placée en redressement judiciaire lundi 15 juin par le tribunal de commerce de Montpellier. L’entreprise, qui célèbre ses 80 ans, bénéficie d’une période d’observation de trois semaines pour évaluer la viabilité de son activité. En cessation des paiements, elle n’était plus en mesure de régler ses dettes ni de commander de nouveaux livres.

Rennes devrait accueillir prochainement une nouvelle librairie-café. Baptisée Les Gamineries, elle prendra place entre les quartiers Saint-Hélier et Francisco Ferrer. Léa Brissy poursuit ses recherches pour trouver un local adapté et souhaite faire de ce commerce « un lieu de partage, de lien et d’animation », avec une ouverture envisagée en fin d’année.

À Clamart, dans les Hauts-de-Seine, la Petite Bibliothèque Ronde lance un appel aux dons pour réunir 40.000 € d’ici la fin du mois de septembre. Cette bibliothèque associative historique, ouverte en 1965, rencontre des difficultés pour payer le loyer de l’antenne temporaire qu’elle occupe depuis 2018.

À Lyon, la bibliothèque 5e Point du Jour accueillera la compagnie Chiloé pour un atelier d’écriture poétique. Les participants seront invités à travailler les mots avant de faire entendre leurs créations, le lendemain matin, dans un Poèmaton. L’article est tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.