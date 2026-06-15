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À Portland, une bibliothèque mobile circule à vélo auprès des personnes sans domicile. Née pour prêter des livres sans inscription ni adresse fixe, l’initiative transporte aussi des biens de première nécessité : lunettes, produits d’hygiène, pansements, eau, couvertures ou sacs de couchage. Les ouvrages restent au cœur du dispositif, avec des tournées régulières et des demandes de titres suivies de près.

Dans l’Essex, les bibliothèques publiques se trouvent prises dans une controverse après la décision des autorités locales de limiter la promotion de certains événements, dont la Marche des fiertés et le Mois de l’histoire des Noirs. Présentée comme une mesure de neutralité, cette consigne suscite l’inquiétude d’associations, qui y voient un recul de la visibilité accordée aux minorités dans l’espace public.

À Chandigarh, la bibliothèque AC Joshi remet en lumière une Bhagavad-Gita du XVIIIe siècle présentée comme rédigée avec un grain de riz. Cette pièce rare réapparaît dans le cadre d’un vaste inventaire des manuscrits anciens. Le fonds, riche de textes en hindi, ourdou, persan, sanskrit, pendjabi ou sharda, témoigne d’une histoire savante où circulent langues, religions, traditions et archives précieuses.

À New York, une bibliothèque transforme une archive de 1757 en bière contemporaine. Une recette manuscrite de George Washington, conservée dans ses collections, inspire la Liberty Lager, brassée avec une entreprise locale. L’opération ne prétend pas recréer exactement la boisson du XVIIIe siècle, mais propose une médiation patrimoniale inattendue, entre histoire, culture matérielle et dégustation.

À partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, une tribune interroge la place accordée à la parole des victimes, la présomption d’innocence, la prescription et le traitement médiatique des violences sexuelles. Le texte, engagé, questionne surtout les mécanismes de protection, de silence ou de complaisance qui entourent parfois les personnalités influentes et leur entourage.

L’entretien avec Nawal Nasrallah éclaire la traduction des textes culinaires médiévaux comme un travail d’histoire autant que de langue. Pour la chercheuse, ces recueils ne livrent pas seulement des recettes : ils renseignent sur la vie quotidienne, les échanges commerciaux, les savoirs médicaux et les circulations méditerranéennes. Traduire revient alors à restituer un monde disparu sans l’assécher.

Face au débat sur la surproduction éditoriale, l’analyse déplace la question du seul nombre de nouveautés vers leur durée de vie en librairie. Le problème ne tient pas seulement à l’abondance des titres, mais au temps laissé à chaque livre pour rencontrer ses lecteurs. Entre flux commercial, trésorerie, fonds et médiation, l’enjeu devient celui d’une circulation plus durable des ouvrages, au-delà de leur lancement.