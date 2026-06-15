“Lancer un livre, c’est créer un moment ; l'installer, c’est construire une durée”
ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.
Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse
Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes
Pour la présidente du SLF, le prix unique du livre “est aussi un outil de domination”
La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027