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Entre les débats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet, au Sénat, d’un amendement destiné à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l’historien Jean-Yves Mollier établit un parallèle saisissant. Dans une tribune transmise à ActuaLitté, il voit dans ces deux épisodes la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.

La proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, très attendue par les ayants droit, notamment les éditeurs et les auteurs, n’a pas été examinée ce 11 juin à l’Assemblée nationale. L’ordre du jour était chargé, mais le groupe Ensemble pour la République s’est signalé par un dépôt nourri d’amendements, réduisant encore les chances d’un vote. Dans un texte reproduit ci-dessous, le Syndicat national de l’édition dénonce une « obstruction ».

L’Université Paris Cité a retiré à Étienne Klein son doctorat en philosophie des sciences, après une enquête d’Arrêt sur images consacrée au plagiat de sa thèse. Dans un long texte publié sur X, le physicien répond désormais en mêlant justification, regrets, critique des « chevaliers du logiciel » et dénonciation d’un débat qu’il juge déséquilibré, sur fond de ChatGPT et de désinformation scientifique.

La prof, de Freida McFadden, traduit de l’anglais par Karine Forestier, conserve la tête des meilleures ventes en France avec 19.866 exemplaires écoulés, pour un cumul de 178.238 exemplaires en six semaines. Le titre publié chez J’ai lu devance Mortelle Adèle, tome 23, Nazebrocadabra !, qui gagne quatre places, et La légende, de Boualem Sansal, entrée directement sur le podium. Le haut du classement réunit ainsi un leader stable, une bande dessinée en forte progression et une nouveauté de littérature hors poche.