La droite sénatoriale veut supprimer le Centre national du livre dès 2027
Au Parlement, la droite se préoccupe des finances publiques et, estimant que l'État est à la fois trop dépensier et trop interventionniste, part en croisade contre l'« agencification » et pour la « simplification ». Après une remise en cause de l'Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025, à l'Assemblée nationale, des sénateurs Les Républicains s'en prennent cette fois au Centre national du livre (CNL), dont ils proposent simplement la suppression, dès le 1er janvier 2027.