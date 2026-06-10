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Au Parlement, la droite poursuit son offensive contre les dépenses publiques et ce qu’elle considère comme un excès d’intervention de l’État. Après avoir remis en cause l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes) en 2025 à l’Assemblée nationale, plusieurs sénateurs Les Républicains ciblent désormais le Centre national du livre. Dans leur ligne de mire : l’« agencification » de l’action publique et la promesse de « simplification ». Leur proposition va jusqu’à demander la suppression du CNL à compter du 1er janvier 2027.

La romance sportive et érotique de Rachel Reid, centrée sur le hockey et une relation entre deux joueurs, a rapidement conquis le public nord-américain, avant d’être adaptée en série. En France, Heated Rivalry a d’abord été publié discrètement par Juno Publishing en 2021, puis repris par Chatterley, filiale du groupe Editis. Après la parution du premier tome le 28 mai, le deuxième est attendu le 18 juin — sauf charge un peu trop appuyée sur la glace.

Laure Darcos, sénatrice de l’Essonne (Les Indépendants – République et Territoires), et Sylvie Robert, sénatrice d’Ille-et-Vilaine (Socialiste, Écologiste et Républicain), vice-présidente du Sénat, forment un duo particulièrement actif sur les politiques culturelles et les questions liées au livre. Elles reviennent sur leur proposition de loi consacrée au contrat d’édition, sur les enjeux de concentration dans le secteur, et dressent un premier bilan de la place accordée à la culture sous les mandats d’Emmanuel Macron.

Dans Découvrir Rimbaud, publié aux Éditions sociales, Alix Stéphan propose une lecture historique et politique de l’œuvre du poète. Elle y aborde l’opacité des textes, leurs héritages décoloniaux, le refus du travail ou encore les rapports de domination, sans prétendre dissiper entièrement le mystère des poèmes. Une relecture située, attentive au contexte révolutionnaire et aux tensions politiques de l’œuvre. Entretien réalisé par Vivian Petit.