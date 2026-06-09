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Le Syndicat national de l’édition n’a rien contre les prélèvements. Il a simplement ses nuances de vocabulaire. Lorsque l’argent circule vers les auteurs et les éditeurs, il est question de rémunération, de compensation ou de partage de la valeur. Lorsqu’il pourrait servir à soutenir les librairies indépendantes, les éditeurs fragiles ou les auteurs eux-mêmes, la même logique devient soudain un « réflexe » jugé « pas forcément sain ».

Cette tension intervient alors que les libraires font face à une inflation continue de la production éditoriale. Une étude présentée lors des Rencontres nationales de la librairie montre que le nombre de titres publiés a progressé de 57 % en vingt-cinq ans. Si l’arrivée de nouveaux éditeurs contribue à cette hausse, les grands groupes jouent également un rôle important dans cette multiplication des nouveautés.

Dans le même temps, les difficultés du secteur se multiplient. Les salariés du groupe Sauramps, à Montpellier et Alès, ont récemment alerté sur une situation qu’ils jugent « sociale et économique extrêmement préoccupante ». Dans un communiqué, ils dénoncent une dégradation continue depuis plusieurs mois, réclament un dialogue direct avec l’actionnaire François Fontès et demandent des réponses rapides sur l’avenir des librairies.

À Blois, en revanche, l’issue est plus favorable. La librairie Labbé, dont la fermeture était annoncée pour le 30 juin, a finalement trouvé un repreneur. Un compromis de vente a été signé le 5 juin avec Bruno Labbe, actuellement directeur d’une librairie parisienne. Après des travaux de réaménagement prévus en juillet, l’établissement doit rouvrir ses portes le 1er août, permettant ainsi à l’une des plus anciennes librairies françaises de poursuivre son histoire.