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Taxe sur les grands acteurs du livre

Aux Rencontres nationales de la librairie, la proposition du SLF d’une taxe sur les grands acteurs du livre se heurte aux réserves du SNE. Pensée comme un outil de redistribution pour soutenir libraires, éditeurs indépendants et auteurs, l’idée divise déjà. Le CNL privilégie plutôt une contribution ciblant les plateformes de vente en ligne, jugées plus déstabilisantes pour le marché, notamment par l’occasion.

Prix unique et rapports de force

À Rennes, Alexandra Charroin-Spangenberg a livré un discours offensif devant les professionnels du livre. La présidente du SLF dénonce des remises commerciales qui avantagent les grands opérateurs au détriment des librairies indépendantes. Derrière la défense du prix unique, elle pointe un rapport de force économique, un outil de domination, et réclame une rémunération plus juste pour les commerces de qualité.

Laure Murat et l’indépendance éditoriale

Aux Rencontres nationales de la librairie, Laure Murat a replacé la concentration éditoriale au cœur du débat. Face aux groupes contrôlés par de grands actionnaires, l’historienne défend une réponse fondée sur l’indépendance des maisons, le choix des libraires et l’analyse de toute la chaîne du livre. Plutôt qu’un boycott général, elle appelle à une vigilance active contre les prises de pouvoir culturelles.

Librairies rurales

Une étude de la Fill dresse un portrait précis des librairies rurales : 817 points de vente, soit près de 30 % du réseau métropolitain, dans des communes rarement dotées d’un tel commerce. Ces lieux renforcent le maillage culturel, mais leur équilibre reste précaire. Clientèles éloignées, saisonnalité, livraisons, reconversions professionnelles et faibles marges rappellent toute la fragilité du modèle.

Cabines littéraires près de Madrid

À Colmenar Viejo, près de Madrid, trois cabines téléphoniques rouges transforment la Feria del Libro en bibliothèque d’écoute. Le visiteur décroche un combiné pour entendre Lorca, Machado, Dickinson, Cervantès ou Shakespeare, sans écran ni application. Par ce geste simple, la littérature sort des rayons, circule dans le parc et rejoint les passants par la voix, entre curiosité et mémoire partagée.

Objectropolis

Avec Objectropolis, Maureen Desnos imagine une ville où les objets ordinaires façonnent l’architecture. Bacs à courrier devenus tours, gommes transformées en bancs, stylos en lampadaires : son livre d’artiste mêle ligne claire, humour absurde et design-fiction. L’ouvrage interroge nos usages quotidiens en donnant aux formes familières une puissance nouvelle, à la fois ludique, critique et très visuelle.

Librairie-café avec chats à adopter

À Ocala, en Floride, Purrs and Pages associe librairie, café et salon félin. Les visiteurs achètent des livres, dégustent une pâtisserie, puis réservent un moment avec des chats proposés à l’adoption. Ouvert avec 16 animaux, le lieu dépasse le simple décor attendrissant : il fait du commerce culturel un espace de sociabilité, de médiation affective et d’entraide locale, ancré dans son quartier est.