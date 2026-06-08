Pour la présidente du SLF, le prix unique du livre “est aussi un outil de domination”
Les Rencontres nationales de la librairie, à Rennes, s'annonçaient particulièrement revendicatives. Le Syndicat de la librairie française avait en effet réclamé, il y a quelques jours, une taxe sur les revenus des grands acteurs du livre, afin de renforcer les maillons les plus faibles de la chaine. La présidente de l'organisation patronale, Alexandra Charroin-Spangenberg, a livré un discours d'ouverture sur le même mode, direct et combatif.
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