Newsletters

Chaque semaine, ActuaLitté réunit l’ensemble des critiques parues dans nos colonnes à l’intérieur d’une newsletter unique. L’inscription est gratuite, et le restera : il vous suffit de laisser une adresse email pour en bénéficier. Cette dernière regroupe romans, essais, bande dessinée ou encore manga, et bien d’autres. Nous sommes hétéroclites dans nos choix. Grande nouveauté : nous proposons désormais des avant-parutions, plusieurs semaines avant leur mise en vente en librairie. De quoi donner un avant-goût aux lecteurs. Enfin, toute une sélection de livres du moment est à découvrir, avec des bonnes feuilles tirées de nos lectures ou des livres chauds du moment. La newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis. Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon.

Marilyn Chérie — Catherine Deneuve, Sébastien Cauchon

À l’occasion du centenaire de la naissance de Marilyn Monroe, Marilyn Chérie réunit Catherine Deneuve et le collectionneur Sébastien Cauchon autour d’un hommage à l’une des figures les plus célèbres du cinéma. À partir d’un ensemble de photographies, dont certaines encore rarement vues, l’ouvrage ne propose pas une nouvelle biographie, mais une rencontre à distance entre deux actrices qui ne se sont jamais connues. Sébastien Cauchon apporte son regard à ce beau livre qui invite à regarder autrement un visage que l’on croyait connaître.

Destination 2075 — Collectif, Fabrice Del Taglia

Le voyage tel que nous l’avons connu touche peut-être à sa fin : cet essai interroge l’avenir du voyage dans un monde bouleversé par le réchauffement climatique, les migrations et la raréfaction des ressources. En réunissant scientifiques, écrivains et explorateurs, l’ouvrage tente de redéfinir et imaginer de nouvelles façons de partir : il ne cherche pas à trancher, mais à ouvrir le débat sur ce que voyager voudra encore dire demain.

Quitter Forbach — Pablo Gubitsch

Avec son premier roman Quitter Forbach, Pablo Gubitsch raconte une jeunesse enfermée dans une ville du bassin minier lorrain, où l’horizon semble bouché d’avance. Le roman suit des adolescents qui refusent d’être domestiqués : pris entre rage, fêtes, amitiés, excès et désir de fuite. Partir, ici, signifie autant quitter une ville qu’échapper à une condition sociale, sans jamais vraiment rompre avec le territoire qui a façonné les souvenirs, la colère et l’identité.

Après Claude — Iris Owens

Dans le New York des années 1970, Harriet décide de quitter Claude. La réalité est un peu moins glorieuse : Claude l’a déjà chassée de son appartement et elle entend bien ne pas partir sans se venger. Avec une héroïne snob, méprisante et paresseuse, Iris Owens signe un roman férocement drôle, traduit par Josée Kamoun. Un texte mordant, jubilatoire, porté par une narratrice aussi détestable qu’irrésistible.

L’Aigle et le Serpent — Maxime Carpentier

Premier roman de Maxime Carpentier, L’Aigle et le Serpent plonge le lecteur dans le Paris napoléonien, sur les traces de l’inspecteur Armand Drone. À l’automne 1806, Drone suit la piste d’un assassin après une série de meurtres, dans une atmosphère qui mêle roman historique, enquête criminelle et parfum de sociétés secrètes.