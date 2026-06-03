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Il se présente comme Tommaso Debenedetti, figure bien connue des canulars médiatiques, passé des fausses interviews d’écrivains aux annonces frauduleuses de décès de personnalités littéraires. Dans cet entretien réalisé par courriel — dont la nature même de l’interlocuteur invite à la prudence — il revendique ses mystifications comme une expérience continue sur la crédulité médiatique, l’autorité des institutions et la force émotionnelle de la mort à l’ère des réseaux sociaux.

Académie Goncourt

À l’approche de l’été, les académiciens Goncourt ont dévoilé leurs recommandations de lecture. Dix ouvrages, choisis individuellement par chacun des membres de l’Académie, composent cette sélection où se côtoient romans, récits, essais et textes plus difficiles à classer. Un aperçu des livres qu’ils souhaitent mettre en lumière avant la rentrée littéraire.

Alors que la concentration de l’édition s’accélère, tant par des mouvements verticaux qu’horizontaux, les éditeurs indépendants alertent sur les conséquences de cette évolution, notamment en matière de visibilité des catalogues. Dans ce contexte, la coopérative OPlibris nous a adressé un texte exposant ses principes, ses préoccupations et les objectifs qu’elle entend défendre.

Invitée à participer à une rencontre publique au Hay Festival, au Pays de Galles — l’un des rendez-vous littéraires les plus prestigieux du monde anglophone — Sarah Wynn-Williams a bien pris place sur scène. Mais l’ancienne responsable de Facebook, devenue lanceuse d’alerte après la publication de Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism (Des gens négligents : récit d’avertissement sur le pouvoir, la cupidité et l’idéalisme perdu), est restée silencieuse durant toute la discussion.