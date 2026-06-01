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Aux Imaginales, les allées dépassent le cadre du salon littéraire. Bijoux, céramiques, objets en bois, illustrations, tarot, BD indépendante et petites maisons d’édition y composent un autre visage de l’imaginaire. Artisans et créateurs y rencontrent un public sensible aux matières, aux symboles et aux récits que les objets prolongent, dans une ambiance de curiosité partagée et attentive.

Aux Imaginales 2026, Christopher Bouix revient sur une œuvre traversée par l’anticipation, l’IA, l’horreur et l’humour noir. L’écrivain défend une littérature vive, capable de divertir sans renoncer à l’inquiétude. Son triptyque publié Au diable vauvert interroge un futur technologique où le rire résiste à la déshumanisation, au contrôle et à l’effacement du lien humain, jusque dans l’intime.

Vingt ans après les débats sur la « transfiguration » des catalogues, l’IA générative oblige les bibliothèques à réexaminer leurs outils. Face à ChatGPT, Perplexity ou Google Scholar, les notices classiques peinent à répondre aux usages. L’enjeu porte désormais sur la donnée, la recherche sémantique, les corpus fiables et une possible infrastructure publique partagée, ouverte à tous.

Aux Imaginales, Lenka Elbe présente Uranova, premier roman tchèque publié en français aux Forges de Vulcain. Autour de Jáchymov, ville minière marquée par l’argent, l’uranium, les cures au radon et les camps politiques, l’autrice mêle enquête, mémoire familiale, fantastique, humour noir et histoire totalitaire, dans un récit poreux, instable, nourri par le passé familial et collectif.

PSG-Arsenal se lit ici au prisme de la littérature. La victoire parisienne aux tirs au but, après un nul 1-1, évoque Le Cid, quand la gloire naît du péril. Arsenal renvoie au Rivage des Syrtes, entre attente et frontière fragile, tandis que La Chartreuse de Parme éclaire un match dont le sens bascule jusqu’au dernier geste, sans récit univoque ni vainqueur vraiment tranquille.

Dans le Bihar, la mission patrimoniale Gyanbharatam a signalé un Coran arabe présenté comme vieux de 1200 ans dans le district d’Aurangabad. L’annonce reste à confirmer par expertise matérielle, mais elle révèle l’ampleur des manuscrits conservés hors des grandes institutions, entre collections privées, temples et dépôts locaux, souvent peu documentés ou invisibles aux chercheurs.

Au Nebraska, la loi LB390 impose aux districts scolaires publics d’ouvrir l’accès aux catalogues et d’avertir les parents lorsqu’un élève emprunte un livre. Présentée comme une mesure de transparence familiale, elle ravive le débat sur la confidentialité des lectures, l’autonomie des élèves, les droits parentaux et la surveillance des bibliothèques scolaires, dès la rentrée 2026-2027.