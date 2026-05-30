Douglas Kennedy et Michael Connelly agitent le web littéraire
Chaque semaine, Bibliosurf signe sur ActuaLitté une chronique inédite qui prend le pouls du web littéraire. Avec Revue du web, retrouvez les titres les plus commentés, débattus et remarqués — parfois remarquables — à travers les chroniques, articles, podcasts et vidéos diffusés en ligne. Cette sélection, consacrée à la semaine du 21 au 27 mai 2026, s’appuie sur les contenus recensés, en tenant compte de leur fréquence d’apparition, de la diversité des sources et des convergences critiques observées.