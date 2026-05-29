Newsletters

À l’approche des Rencontres nationales de la librairie, prévues à Rennes les 7 et 8 juin, le Syndicat de la librairie française avance plusieurs pistes pour soutenir la filière du livre. Dans un contexte budgétaire contraint, l’organisation patronale propose notamment une taxe sur les grands acteurs du secteur, destinée à financer les librairies indépendantes, les éditeurs indépendants et les auteurs.

Après les remous suscités par l’affaire Olivier Nora dans l’édition, puis par Zapper Bolloré dans le cinéma, Catherine Pégard continue de défendre une ligne très prudente vis-à-vis de Vincent Bolloré et de ses actifs culturels. Interrogée au Sénat lors des questions au gouvernement, le 27 mai, elle a écarté les inquiétudes sur la concentration médiatique et culturelle autour du milliardaire, estimant qu’il ne fallait pas se tromper de « combat ».

Invité au Festival international des écrivains de Jérusalem, Erri De Luca a relancé la polémique en Italie après un entretien accordé à Israel Hayom. L’écrivain napolitain y revendique le terme « sioniste », refuse de qualifier la situation à Gaza de « génocide » et défend la participation des auteurs aux festivals israéliens, au nom de la circulation des livres, des idées et de la parole.

Le marché du livre accuse un net repli au premier quadrimestre 2026. Selon Edistat, 75,66 millions d’exemplaires ont été vendus, pour un chiffre d’affaires de 947,23 millions €. La baisse atteint 7,9 % en volume et 7,2 % en valeur sur un an. Sur deux ans, le marché perd plus de 10 millions d’exemplaires, malgré une légère progression du prix moyen apparent.