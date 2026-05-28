OPlibris, l’outil coopératif qui structure l’édition indépendante
Dans une filière où les maisons indépendantes cumulent création éditoriale, administration, suivi commercial, droits d’auteur et diffusion des données, la question des outils métier n’a rien d’un détail technique. Elle touche au temps disponible, à la qualité du pilotage et à la capacité des éditeurs à défendre leur autonomie. C’est sur ce terrain qu’OPlibris inscrit sa proposition : une solution de gestion pensée par et pour les éditeurs, sous forme coopérative.