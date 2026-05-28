Newsletters

Chaque semaine, ActuaLitté réunit l’ensemble des critiques parues dans nos colonnes à l’intérieur d’une newsletter unique. L’inscription est gratuite, et le restera : il vous suffit de laisser une adresse email pour en bénéficier. Cette dernière regroupe romans, essais, bande dessinée ou encore manga, et bien d’autres. Nous sommes hétéroclites dans nos choix. Grande nouveauté : nous proposons désormais des avant-parutions, plusieurs semaines avant leur mise en vente en librairie. De quoi donner un avant-goût aux lecteurs. Enfin, toute une sélection de livres du moment est à découvrir, avec des bonnes feuilles tirées de nos lectures ou des livres chauds du moment. La newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis. Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon.

L’Artiste — Lucy Steeds

En 1920, dans un village isolé de Provence, le jeune journaliste britannique Joseph Adelaide arrive chez le célèbre peintre Savinien Goubert, convaincu d’avoir été invité à écrire sur lui. Joseph s’installe alors dans une maison dominée par les colères tout aussi bien que par les silences du peintre, tandis que Suzanne, sa nièce, vie dans l’ombre. Le roman, traduit par Frédéric Grellier, alterne entre les points de vue de Joseph et de Suzanne pour interroger la création, la place des femmes pendant l’après-guerre et les blessures laissées par le front.

Comme ta mère — Pieterke Mol

Debbie, 35 ans, n’a pas revu son père Pieter depuis dix ans. La distance entre eux, créée par l’alcool, la violence et les blessures familiales, se révèle être elle-même héritée de générations précédentes. Debbie tente de comprendre ce qu’elle porte malgré elle et ce qu’elle peut encore sauver d’elle-même. Traversant les décennies dans une fresque familiale, le roman mêle le français et des bribes de néerlandais pour faire entendre les mots dits tout aussi bien que les mots retenus.

Aventures N° 5, Printemps 2026 — collectif, Yannick Haenel

Dans cet ouvrage collectif, Yannick Haenel défend une idée simple et forte : la littérature n’est pas seulement là pour commenter le monde, mais pour le rendre plus intense. La revue réunit des textes qui partagent ce même désir de faire surgir quelque chose par l’écriture, que ce soit une émotion, un trouble ou une présence. Au fil des pages, Aventures devient un lieu où la littérature aide à vivre avec les contradictions de l’existence, sans chercher à les simplifier.

La machine infernale — Colin Thibert, Cristina Sardà

À Londres, un début d’incendie provoqué par une explosion mystérieuse lance Thelma Templeton et son oncle Owen dans leur propre enquête. Les soupçons se portent vite sur des anarchistes, entraînant l’arrestation de son professeur de chimie et de la directrice du collège de Thelma, mais ils doutent de leur culpabilité. Alors, un livre à demi calciné retrouvé sur les lieux pourrait bien devenir l’indice décisif.