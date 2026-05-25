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À Montpellier, la maison Christian Bourgois a célébré ses 60 ans autour d’un catalogue bâti sur les littératures traduites. Jean Mattern, Serge Mestre, Terje Sinding et Nicolas Richard ont rappelé l’audace d’un éditeur associé à Tolkien, Rushdie, Morrison, Fosse ou Pynchon, et le rôle décisif des traducteurs dans cette identité littéraire singulière, ouverte aux voix venues d’ailleurs.

Spotify teste dès juin 2026, sur invitation, un outil de création d’audiolivres intégré à Spotify for Authors. Conçu avec ElevenLabs, le service cible d’abord des auteurs autopubliés anglophones : dépôt du manuscrit, voix de synthèse, corrections, puis publication. L’annonce réduit le coût d’accès à l’audio, accentue la concurrence avec Amazon et ravive les débats sur qualité, droits et transparence.

Une lectrice de Pretty Little Liars a signalé sur Kindle des références absentes du roman de 2006, dont TikTok. L’affaire, relayée par plusieurs médias, ne prouve pas une mise à jour générale par Amazon, mais souligne une fragilité du livre numérique : l’acheteur possède une licence sur un fichier susceptible d’évoluer, parfois sans repère clair ni version précisément identifiée.

Une prépublication déposée sur arXiv présente CoAuthorAI, une chaîne d’écriture destinée aux ouvrages scientifiques longs. Le dispositif associe recherche documentaire, plan établi par des spécialistes, génération de sections et suivi des références. Le cas étudié montre un gain de méthode, non une délégation totale : les auteurs gardent révision, citations et responsabilité finale.

Aux États-Unis, les lois visant les livres contestés évoluent sous l’effet des recours, vetos et mobilisations publiques. Idaho, Wisconsin et Alaska illustrent des trajectoires diverses : abandon, ajustement ou encadrement plus précis. Le débat porte désormais sur l’âge des lecteurs, les définitions juridiques, la valeur des œuvres et la responsabilité des bibliothécaires face aux plaintes.

Les bibliothécaires voient arriver des demandes pour des ouvrages inexistants, suggérés par des outils conversationnels ou noyés parmi des titres douteux. À partir d’un webinaire du Book Industry Study Group, Jane Friedman décrit des professionnels placés en première ligne de la vérification documentaire, entre confiance du public, catalogues, signalement des erreurs et accès fiable aux œuvres.

Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0