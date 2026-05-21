Newsletters

Chaque semaine, ActuaLitté réunit l’ensemble des critiques parues dans nos colonnes à l’intérieur d’une newsletter unique. L’inscription est gratuite, et le restera : il vous suffit de laisser une adresse email pour en bénéficier. Cette dernière regroupe romans, essais, bande dessinée ou encore manga, et bien d’autres. Nous sommes hétéroclites dans nos choix. Grande nouveauté : nous proposons désormais des avant-parutions, plusieurs semaines avant leur mise en vente en librairie. De quoi donner un avant-goût aux lecteurs. Enfin, toute une sélection de livres du moment est à découvrir, avec des bonnes feuilles tirées de nos lectures ou des livres chauds du moment. La newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis. Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon.

L’Intrépide des mers — Deborah Aubard

Evangeline refuse le rôle qui lui est assigné : enfermée dans les codes aristocratiques, elle s’oppose par son intelligence, son ironie et son profond sens de l’injustice. Sa rencontre avec Night Emerson, corsaire sombre et tourmenté, devient autant un affrontement qu’une possibilité de fuir. Entre secrets, violences et désir de liberté, le roman est porté par une héroïne qui fait de la désobéissance une conquête de soi.

Le banc — Géraldine Smith

Dans une résidence de région parisienne, George, Marcel et Jean-Marc se rassemblent autour d’un banc. On y rit, on s’y dispute, on y refait le monde, chacun avec son âge, son milieu et ses convictions. Jusqu’au jour où le corps de George, 90 ans, est retrouvé dans des circonstances suspectes. Avec humour et sensibilité, Géraldine Smith raconte la vieillesse comme un moment où l’amitié reste une manière de tenir debout malgré les épreuves.

La vie au-dedans — Sarah Kechemir

À travers huit nouvelles, Sarah Kechemir donne la parole à des femmes algériennes prises dans les contraintes familiales, sociales et morales de l’Algérie contemporaine. Pressées de vivre, de parler, de rire, de danser ou de se libérer, ses héroïnes affrontent le puritanisme et la domination masculine. Un premier recueil à certains passages inaboutis, mais porté par une énergie de révolte et de liberté.

Né.es sous la bonne étoile — Antoine Zéo, Rémi Belot, Chloé Wary

En 2018, quand la France décroche sa deuxième étoile, Antoine Zéo part à Bondy rencontrer celles et ceux qui font vivre l’AS Bondy, club amateur où a grandi Kylian Mbappé. Par les illustrations de Remi Belot et Chloé Wary, le roman graphique donne la parole aux éducateurs, bénévoles, familles, jeunes joueurs et joueuses qui font exister un football populaire, collectif et engagé, entre rêves, joies et désillusions.

Une coupe du monde en famille — Yamina Benahmed Daho et Hubert Poirot-Bourdain

Pablo, 12 ans, rêve de devenir footballeur professionnel. Mais lorsqu’il est enfin repéré pour intégrer un centre de formation, son père refuse, Alain, dont la propre carrière a été brisée par un accident. Alors qu’un match de sélection de la Coupe du monde se joue sur l’écran familial, une autre partie se déroule dans la vie de Pablo : son père acceptera-t-il de le laisser tenter sa chance s’il est choisi ?

Prodiges — Angélica Gorodischer

Sur la rue Scheller, une ancienne maison devenue pension rassemble des êtres solitaires, traversés par leurs souvenirs, leurs blessures et leurs secrets. Autour de Mme Helena Lundgren, de ses servantes et des pensionnaires, Angélica Gorodischer écrit les échos d’existences passées, dans un roman poétique traduit par Guillaume Contré.