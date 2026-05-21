Amiens célèbre 30 ans de bande dessinée avec Emil Ferris, Lucky Luke et Mickey
Les Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens célèbrent en 2026 leur trentième édition, du 6 au 21 juin, à la Halle Freyssinet. Le festival, organisé par l’association On a Marché sur la Bulle, conserve son principe fondateur : un accès gratuit, trois week-ends ouverts au public, des rencontres avec les auteurs, des expositions et une attention constante portée à la médiation. La Halle ouvre de 10 h à 18 h, avec deux temps forts annoncés les 6 et 7 juin pour l’ouverture, puis les 20 et 21 juin pour la clôture.