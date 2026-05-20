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La société 9e Art+, qui a organisé pendant vingt ans le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai par le tribunal de commerce d’Angoulême. Révélée le 18 mai par La Charente Libre et confirmée à France 3 par Franck Bondoux, cette décision intervient après l’annulation de l’édition 2026 et la désignation de Morgane pour reprendre le pilotage du festival à partir de 2027. Elle ne met toutefois pas fin aux procédures engagées par 9e Art+ et l’association FIBD contre l’ADBDA.

Le Prix Marcel Pagnol connaîtra lui aussi une année blanche. Floryse Grimaud, Nicolas Pagnol et le jury présidé par Grégoire Delacourt annoncent que l’édition 2026, habituellement remise en juin, n’aura pas lieu. La décision fait suite à la fin du partenariat entre le prix et le Fouquet’s, qui l’accueillait depuis plusieurs années.

De son côté, J.M.G. Le Clézio n’est pas mort, contrairement à ce qu’a laissé croire un faux compte attribué à Ingrid Carlberg, membre de l’Académie Nobel. Derrière cette nouvelle infox se trouve, une fois encore, l’usurpateur italien Tommaso Debenedetti, coutumier des fausses annonces de décès visant des figures du monde littéraire.

Enfin, à la librairie Atout Livre, dans le 12e arrondissement de Paris, Solène Quéré revient sur Au grand jamais de Jakuta Alikavazovic, sélectionné pour le prix Frontières 2026. Elle y voit moins une enquête qu’une déclaration d’amour à une mère disparue, traversée par l’exil, les silences familiaux, la poésie et l’acceptation de ce qui demeure irréductible à toute explication.