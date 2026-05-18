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La crise ouverte chez Grasset appelle moins une réponse uniforme qu’un examen juridique au cas par cas. Liliane de Carvalho, spécialiste de la propriété intellectuelle, rappelle que la relation entre auteur et éditeur repose sur des contrats distincts, des situations singulières et des obligations concrètes.

Le débat dépasse la seule maison : il touche à la loyauté éditoriale, à la concentration du secteur et aux garanties accordées aux auteurs.

La plainte déposée par Encyclopaedia Britannica et Merriam-Webster contre OpenAI relance une question ancienne : qui organise le savoir lorsque la réponse efface la source ? En mobilisant Umberto Eco, l’article rapproche le litige sur l’entraînement de ChatGPT d’une réflexion plus vaste sur la bibliothèque, le classement, la vérification et la transformation de l’encyclopédie en matériau absorbé par l’IA.

Les Mots à la Bouche, librairie LGBTQIA+ parisienne, alerte sur une situation financière critique. Le loyer a progressé depuis 2021, tandis que les charges fixes approchent 6000 € par mois. La suspension de trois mois obtenue auprès du bailleur soulage la trésorerie, sans régler le problème durable : préserver un lieu culturel spécialisé, fragilisé par le coût immobilier et la faiblesse des marges.

Le marché italien affiche un début d’année favorable, porté par les achats des bibliothèques. Selon l’AIE, 35 millions d’euros ont déjà été engagés sur une enveloppe de 60 millions. Le dispositif soutient surtout le Sud, les librairies indépendantes et les éditeurs hors grands groupes. Reste une interrogation centrale : la reprise résistera-t-elle au second semestre sans impulsion publique ?

Le retrait de Shy Girl par Hachette transforme un soupçon d’usage d’IA en dossier professionnel majeur. Au-delà des outils de détection, jugés fragiles par plusieurs spécialistes, l’affaire souligne l’enjeu de traçabilité des manuscrits : versions autoéditées, interventions extérieures, contrats, corrections et déclarations d’auteur deviennent des éléments décisifs pour protéger la crédibilité d’un catalogue.

Ediciones de la Flor, maison argentine liée à Mafalda, Quino, Fontanarrosa et Rodolfo Walsh, cessera son activité fin 2026. La perte de droits majeurs, la domination des grands groupes et la contraction du marché affaiblissent un modèle né en 1966. Au-delà d’une fermeture d’entreprise, l’annonce révèle la vulnérabilité des catalogues patrimoniaux indépendants face aux équilibres économiques du livre.