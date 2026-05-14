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Était-ce un jour historique ? Ce 13 mai avait des accents d’appel du 18 juin : une volonté de résistance, de libération, au moment où tout un pan de l’industrie du livre mesure « à quel point c’est un rapport de force ». Les États généraux de l’édition, nés du licenciement d’Olivier Nora, ont cristallisé un mouvement hors norme : des centaines d’auteurs décidés à quitter leur maison, face à la figure devenue repoussoir de Vincent Bolloré.

Le même jour, le Conseil d’État a rejeté le recours d’Amazon contre l’arrêté imposant un montant minimal de frais de livraison pour les livres neufs. La filière du livre y voit une victoire et une confirmation de la loi Darcos, pensée au nom de la diversité culturelle. Le groupe américain, lui, dénonce une décision « décevante » et une « taxe sur la lecture » que les lecteurs auraient à supporter.

Autre front : après la publication par le Journal du Dimanche de captures d’écran provenant d’une boucle WhatsApp réunissant des auteurs opposés à l’éviction d’Olivier Nora, Guillaume Dasquié, auteur chez Grasset, a décidé d’attaquer l’hebdomadaire. Il met en cause la diffusion de conversations privées, mais aussi celle de numéros de téléphone, dont le sien et celui de Vanessa Springora.

Enfin, dans Digitopuncture et santé féminine, Jacques Staehle rassemble plus de soixante ans de pratique des médecines naturelles. À partir de son parcours personnel et des questions reçues en séminaire, il défend une approche accessible de la digitopuncture appliquée aux troubles féminins. À bientôt 95 ans, l’acupuncteur et naturopathe conserve une vitalité qui donne, au minimum, envie d’entendre ce qu’il a à dire.