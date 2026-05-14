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Chaque semaine, ActuaLitté réunit l’ensemble des critiques parues dans nos colonnes à l’intérieur d’une newsletter unique. L’inscription est gratuite, et le restera : il vous suffit de laisser une adresse email pour en bénéficier. Cette dernière regroupe romans, essais, bande dessinée ou encore manga, et bien d’autres. Nous sommes hétéroclites dans nos choix. Grande nouveauté : nous proposons désormais des avant-parutions, plusieurs semaines avant leur mise en vente en librairie. De quoi donner un avant-goût aux lecteurs. Enfin, toute une sélection de livres du moment est à découvrir, avec des bonnes feuilles tirées de nos lectures ou des livres chauds du moment. La newsletter vous parviendra chaque matin autour de 4 h (heure de Paris), mais évidemment, rien ne vous oblige ni force à en prendre connaissance à ce moment précis. Vous pouvez attendre le premier café, thé ou chocolat chaud, c’est selon.

La Fille du Sud — Barbara Monrose

Anne écrit à Gabriella, amour perdu qui continue d’habiter ses nuits et ses pensées, depuis un village provençal où elle tente de sauver un vieux bar. Le roman mêle passion, mémoire, dette et survie matérielle : un amour sans retour, une lettre brûlante.

Aven — Lilian Bathelot

Le roman relie trois époques autour de l’aven Armand et des paysages du causse Méjan : une chamane préhistorique découvrant une cavité mystérieuse, les explorations souterraines de Louis Armand au XIXe siècle, puis l’enquête d’une journaliste à partir de carnets retrouvés.

Glodusse — Émile Roche

Beaujolais, 1919 : alors qu’on le croyait disparu, Claudius Grandvignon revient de la Grande Guerre auprès de Julia et du vignoble familial. Mais après le traumatisme du conflit, la vie peut-elle vraiment recommencer comme avant ? Le roman fait le portrait d’une communauté bouleversée par la guerre et le progrès, avec racines, humour, pudeur et résilience.

Le Chant de Cuba — Nicolás Guillén

Traduite par Claude Couffon, cette anthologie donne à lire l’œuvre majeure de Nicolás Guillén, figure centrale de la poésie afro-cubaine du XXe siècle. En puisant dans les formes musicales cubaines, l’oralité et les discours racialisants, Guillén ancre la langue dans un espace où se rencontrent mémoire, esclavage, colonisation et résistances aux dominations modernes.