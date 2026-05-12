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Lors de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, Soumya Bourouaha a vivement interpellé Catherine Pégard sur les décrets relatifs à la protection sociale des artistes-auteurs. Elle lui reproche de contourner l’esprit de la loi, notamment sur la place des OGC, les élections professionnelles et le maintien du rôle de la SSAA. La ministre affirme pour sa part que le texte respecte le cadre légal et renvoie désormais son examen au Conseil d’État.

Charles Garatynski s’attaque à la vogue des livres présentés comme réparateurs, censés apaiser ou réconcilier le lecteur avec lui-même. Contre cette littérature de la consolation, il défend des œuvres capables d’affronter l’inconfort, non pour guérir la souffrance, mais pour lui donner une langue, une forme et une dignité.

La crise chez Grasset, née du départ d’Olivier Nora, gagne désormais le catalogue étranger de la maison. Plusieurs écrivains internationaux traduits par l’éditeur de la rue des Saints-Pères annoncent qu’ils ne lui proposeront pas leurs prochains ouvrages, dans un texte collectif transmis à l’AFP. Parmi eux figurent Han Kang, prix Nobel de littérature 2024, Ali Smith, Jón Kalman Stefánsson, Colm Tóibín et Sandro Veronesi.

François Pacaud raconte comment D’ombres et de crocs est né de la Creuse où il a grandi. Dans ce roman fantastique, le territoire ne sert pas seulement de décor : il devient une matière romanesque à part entière, faite de silence, de forêts et de secrets familiaux, jusqu’à faire vaciller les frontières du réel.