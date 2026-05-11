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Au Royaume-Uni, Abigail Ottley saisit la High Court avec l’appui de Freedom in the Arts. La poétesse conteste le retrait d’un texte accepté par The Aftershock Review, revue soutenue par Arts Council England. L’affaire place face à face liberté d’expression, autonomie éditoriale et responsabilité des financeurs publics, dans un climat culturel très tendu autour de la parole artistique.

Reçu le 7 mai par la Libreria Editrice Vaticana, Léon XIV défend la lecture comme exercice de pensée, de rencontre et de discernement. Pour le pontife, le livre nourrit l’esprit, ouvre au dialogue et résiste aux enfermements idéologiques. Le centenaire de la maison vaticane prend ainsi une portée culturelle, éditoriale et religieuse, au-delà du seul hommage institutionnel romain.

À partir de 2031, la FIFA confiera ses vignettes, cartes et jeux officiels à Fanatics, sous marque Topps. Panini, lié au Mondial depuis 1970, conservera les éditions 2026 et 2030. Ce basculement transforme l’album de collection en marché mondial mêlant papier, numérique, licences sportives, droits à l’image, produits dérivés et expériences commerciales pour les supporteurs du football.

Aux États-Unis, Ready or Rot annonce un croisement inattendu entre romance, humour et invasion zombie. Le premier roman de Kendahl Landreth, acquis par Emily Bestler Books, suivra deux enseignants ennemis puis amants. Le projet confirme l’appétit des éditeurs pour des concepts hybrides, faciles à résumer, adaptés aux réseaux sociaux et aux logiques de recommandation de BookTok.

À Paris, les bibliothécaires poursuivent leur mobilisation après l’appel du 7 mai, avec une nouvelle grève annoncée le 9 mai. L’intersyndicale Supap-FSU-CGT-FO dénonce sous-effectifs, horaires élargis, équipements récents mal dotés, incivilités et tensions d’accueil. Le plan Lire à Paris 2025-2029 cristallise désormais un conflit sur les moyens du réseau municipal de lecture publique.

Le Sénat valide, le 7 mai, le projet de loi sur la restitution des biens culturels spoliés. Le texte crée un cadre général et évite une loi d’exception pour chaque dossier. Commissions scientifiques, recherche de provenance et information du Parlement encadrent désormais le retour de biens issus de pillages, vols ou ventes contraintes, souvent liés aux conflits ou à la colonisation.

Dans la crise Grasset ouverte par l’éviction d’Olivier Nora, la « clause de conscience » s’égare juridiquement : elle relève du droit des journalistes. Pour les auteurs dont le manuscrit n’a pas encore paru, le droit moral de divulgation offre une voie plus solide. Tant qu’aucun consentement définitif à publier — BAT ou autre preuve claire — n’existe, l’auteur conserve un levier sérieux pour refuser la parution et déplacer le rapport de force.