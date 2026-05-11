Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Pour les auteurs de Grasset, le limogeage d’Olivier Nora a rappelé une évidence parfois négligée : le lien qui unit une œuvre à sa maison passe d’abord par le contrat d’édition. Et si nombre d’entre eux cherchent aujourd’hui une sortie de secours, une piste mérite d’être examinée avec sérieux.
Affaire Grasset : pourquoi 617 artistes-auteurs réclament une “nouvelle loi Jean Zay” ?
Face à l'autrice E. Jean Carroll, un nouvel appel de Trump rejeté par la justice
Baisse des ventes et hausse des charges : 2026 commence mal en librairie
“On veut le contenu du décret pour savoir précisément contre quoi on lutte”