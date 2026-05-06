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Alice Renard reçoit le Goncourt de la nouvelle 2026 pour Peaux vives, paru le 9 octobre 2025 chez Héloïse d’Ormesson. Le recueil réunit neuf nouvelles conçues comme des monologues intérieurs, où des personnages d’âges et d’horizons variés affrontent crise, silence ou rupture. Née à Paris en 2002, l’autrice confirme un parcours remarqué depuis La Colère et l’Envie, premier roman sélectionné pour plusieurs prix. Ce deuxième ouvrage installe une voix attentive aux corps et aux doutes.

Les librairies indépendantes entament 2026 sur une nette dégradation. D’après l’Observatoire du Syndicat de la librairie française, les ventes reculent de 2,9 % en valeur et de 3,3 % en volume du 1er janvier au 28 avril, par rapport à 2025. À cette baisse générale, sensible dans tous les rayons, s’ajoute l’alourdissement des charges, des salaires aux loyers. Le SLF appelle éditeurs et diffuseurs à une prise de conscience, alors que les Rencontres nationales de Rennes doivent examiner la situation.

Gilles Ascaride répond par l’ironie aux départs d’auteurs annoncés chez Grasset après le licenciement d’Olivier Nora. Jamais publié par la maison, l’écrivain revendique un faux départ pour moquer les postures d’indépendance et rappeler la fragilité réelle des auteurs face aux éditeurs. Il défend pourtant une autre attitude : rester, occuper le terrain, mener la bataille collectivement plutôt que claquer la porte, surtout lorsqu’une solution de repli existe déjà.

En Alberta, le projet de loi 28 prévoit de restreindre l’accès des moins de 16 ans à certains documents de bibliothèques publiques contenant des images sexuelles explicites. Les titres ne seraient pas retirés, mais déplacés derrière un comptoir ou placés dans des zones contrôlées. Bibliothèques et éditeurs dénoncent des critères trop larges, une concertation insuffisante et un risque d’ingérence politique dans les collections, au détriment de l’expertise locale.

Aux États-Unis, Elsevier, Cengage Learning, Hachette, Macmillan, McGraw Hill et Scott Turow poursuivent Meta et Mark Zuckerberg. Leur plainte vise l’entraînement de Llama, accusé d’avoir exploité des millions de livres, manuels et articles protégés, notamment issus de plateformes pirates. L’action collective met au centre les licences, la rémunération des ayants droit et la responsabilité personnelle du dirigeant dans les choix opérés depuis 2022.

Le jury du prix Femina se renouvelle avec l’arrivée d’Olivia de Lamberterie et d’Emmanuelle Loyer, élues lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2026. La première dirige la rubrique livres d’ELLE, intervient à la radio comme à la télévision et a reçu le Renaudot essai en 2018. La seconde, historienne à Sciences Po, a obtenu le Femina essai en 2015 pour sa biographie de Claude Lévi-Strauss. Mona Ozouf demeure membre honoraire du jury littéraire.

Avec Le Soleil embrasse la rivière Hutuo, publié en mars, Guan Renshan transforme la revitalisation rurale chinoise en matière romanesque. Située dans le Hebei, l’intrigue suit sur quarante ans un village inspiré de Tayuanzhuang. Son héros, paysan entrepreneur, porte une figure nouvelle : productive, écologique, collective, inscrite dans le récit officiel de la modernisation agricole et de la prospérité partagée. Le réalisme rural devient aussi outil politique.