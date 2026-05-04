“Le silence est le plus meurtrier” : le Questionnaire de Proust thriller d'Angelina Delcroix
Dis-moi ce que tu écris, je te dirai qui tu es, reprendrait-on facilement en grimant la formule. Avec Angelina Delcroix, nous avons exploré différemment son prochain ouvrage qui sortira ce 13 mai son nouveau livre chez Michel Lafon, La Fabrique du Mal. Mineurs, narcotrafic et une Marseille où naissent les faits divers : bienvenue dans un thriller sous haute tension.
Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Face à un “déséquilibre durable”, le groupe Gibert demande un redressement judiciaire
La France, moteur international de momox en 2025
Le redressement judiciaire du groupe Gibert accepté par le tribunal