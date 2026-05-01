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À Trébeurden, l’avenir de la maison de Kenneth White cristallise deux visions opposées de son héritage. D’un côté, le légataire, la municipalité et Stéphane Bigeard défendent un projet culturel à repenser, porté par une nouvelle structure. De l’autre, l’Institut international de géopoétique, représenté par Régis Poulet, réclame l’application stricte des volontés de l’écrivain et la création d’une maison d’artistes à Gwenved. Entre enjeux patrimoniaux, tensions associatives et incertitudes juridiques, le dossier reste ouvert.

Par ailleurs, la procédure de redressement judiciaire du groupe Gibert a été validée par le tribunal. Une période d’observation de six mois s’ouvre désormais afin d’élaborer un plan de redressement capable d’assainir la situation financière de l’entreprise et d’assurer la poursuite de ses activités, alors que subsistent de nombreuses interrogations sur la stratégie menée ces dernières années.

Dans un autre registre, le Petit Larousse illustré 2027 accueillera 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions. Fidèle à l’ambition formulée en 1905 par Pierre Larousse — proposer « le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires » — l’ouvrage continue de refléter les évolutions de la langue et de la société.

Enfin, installées à Joué-lès-Tours depuis 1981, les éditions La Simarre, fondées en 1967, ont été placées en liquidation judiciaire début avril par le tribunal de commerce de Tours. Un projet de reprise, porté par des salariés, serait actuellement à l’étude.