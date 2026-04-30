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La Journée mondiale du livre, célébrée le 23 avril, a été marquée par une alerte de la Fédération des aveugles et amblyopes de France : l’accès aux livres numériques demeure très difficile pour les personnes déficientes visuelles, notamment via les bibliothèques et médiathèques. Le ministère de la Culture dit travailler à des solutions.

À Villeurbanne, près de Lyon, une nouvelle librairie ouvrira ses portes le 19 mai au 3 avenue du Général-Leclerc. Baptisée Librairie du Contrevent, elle est portée par Samuel Schloesing et Chloé Bonneau, anciens du réseau Momie, désireux de gagner en indépendance et en liberté éditoriale.

Le salon SoBD, consacré à la bande dessinée à Paris, devient l’hôte de l’édition française du Prix Sophie Castille. Ce prix international, dédié à la traduction de BD, lance son appel à candidatures pour l’année 2026.

Au Japon, le prix Hoshi Shinichi, centré sur les récits courts à dimension scientifique, s’impose comme un terrain d’expérimentation pour la littérature à l’ère de l’intelligence artificielle. Lors de sa 13e édition, trois des quatre œuvres primées dans la catégorie générale auraient fait appel à l’IA.