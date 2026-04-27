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Netflix relance les ventes de livres

Les adaptations audiovisuelles redonnent vie aux catalogues. Sur Netflix, séries et films tirés de romans dopent fortement ventes et écoutes audio, avec des hausses spectaculaires. Les éditeurs profitent d’un effet d’entraînement durable, entre redécouverte du fonds et nouveaux publics.

Grasset : vers une loi pour les auteurs

La crise autour de Éditions Grasset relance le débat sur la protection des écrivains face aux groupes éditoriaux. Plusieurs voix politiques envisagent un cadre légal inédit pour sécuriser leur indépendance. Le sujet révèle les tensions croissantes entre création, gouvernance et concentration du secteur.

Un espion du roi refait surface

Des archives inédites éclairent la trajectoire d’Atto Melani, chanteur et agent au service de Louis XIV. Ces documents dévoilent un réseau d’influence mêlant diplomatie et arts. Ils enrichissent la compréhension d’une figure longtemps restée en marge de l’histoire officielle.

Sauramps inquiète à Montpellier

La librairie Sauramps traverse une période critique. Dégradation du bâtiment et incertitudes immobilières nourrissent l’inquiétude autour de cet acteur culturel majeur. Professionnels et lecteurs redoutent une disparition qui fragiliserait l’équilibre du tissu libraire local.

Martin et la rumeur qui affole fans

Une fausse fuite autour de George R. R. Martin relance l’attente autour de ses prochains romans. L’emballement illustre la pression éditoriale et médiatique pesant sur l’auteur. Entre spéculation et frustration, la communication devient un enjeu central pour les grandes sagas.

Arnaque aux livres en Allemagne

En Allemagne, des retraités ont été piégés par une fausse vente de livres. Les escrocs exploitent la confiance et promettent des transactions avantageuses. L’affaire met en lumière une fraude ciblée, encore peu documentée dans le secteur culturel.