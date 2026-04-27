Dans sa librairie, on ne vendait aucun livre : Anna Hilbe est décédée
À Bologne, la mort d’Anna Hilbe, 81 ans, laisse en suspens le destin de Libri Liberi, librairie de via Fondazza où les ouvrages ne se vendaient pas. Dans ce lieu alimenté par les dons, chacun pouvait prendre, garder, rapporter ou déposer des livres. Les messages laissés sur le rideau fermé disent l’attachement d’une ville à cette expérience de circulation non marchande du livre.
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