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Selon les informations de La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait contribué à la rédaction de Je ne regrette rien, le livre d’Éric Ciotti paru chez Fayard en juin 2025. Il aurait également été sollicité comme prête-plume pour Bannie, ouvrage de l’ancienne directrice de RT France, Xenia Fedorova, publié en mars 2025, dans les deux cas à la demande de la direction de la maison d’édition.

Du côté des ventes, le classement de la semaine évolue peu : le trio de tête reste inchangé, avec Fred Vargas, Eiichirō Oda (One Piece) et Valérie Perrin toujours en tête.

Par ailleurs, le monde de la bande dessinée a appris en avril 2026 la disparition de Jean-Benoît Meybeck, à 53 ans. Le Syndicat national des auteurs et des compositeurs, dont il était proche, salue une œuvre engagée, marquée par la transmission et une forte exigence intellectuelle.

Enfin, à la librairie Trait d’Union de La Rochefoucauld, Erick-Amaury Zion met en avant L’Inventaire des rêves de Chimamanda Ngozi Adichie, traduit par Blandine Longre et sélectionné pour le prix Frontières 2026. Il y voit un roman à la fois ample et accessible, traversé par plusieurs destins féminins, où se mêlent exil, violences sociales, humour et sororité.