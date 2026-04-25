Derrière le livre d'Éric Ciotti, la plume du rédacteur en chef du JDD ?
Selon des informations révélées par La Lettre, le rédacteur en chef du Journal du dimanche, Raphaël Stainville, aurait participé à la rédaction du livre d’Éric Ciotti, Je ne regrette rien, paru chez Fayard en juin 2025. Déjà sollicité pour d’autres ouvrages, il aurait également été impliqué, toujours comme prête-plume, dans Bannie, le livre de l’ancienne directrice de RT France Xenia Fedorova, publié en mars 2025. Dans les deux cas, il aurait été missionné par la direction de Fayard pour recueillir les propos des auteurs et les mettre en forme.