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Gabriel Attal, ancien Premier ministre, aujourd’hui député, président du groupe Ensemble pour la République et secrétaire général de Renaissance, a lancé sa campagne présidentielle avec un livre, En homme libre (Éditions de l’Observatoire). Mais la promotion de l’ouvrage démarre mal : les équipes du parti ont diffusé des visuels générés par intelligence artificielle présentant de fausses critiques attribuées à des personnalités.

Par ailleurs, des membres de la SACD cherchent à faire adopter une résolution lors de l’assemblée générale du 25 juin. Pour y parvenir, ils doivent rassembler 4000 voix. L’objectif est de structurer une réponse contentieuse à l’échelle du secteur, alors que le cadre juridique évolue rapidement.

Du côté politique, le Parti socialiste n’a pas encore désigné de candidat pour la présidentielle de 2027, mais esquisse déjà son programme. Le 22 avril, Chloé Ridel, chargée de la refondation du projet, a notamment insisté sur la nécessité de préserver la « liberté du monde du livre » face à l’influence des grandes fortunes.

Enfin, Amazon a confirmé la construction d’un centre de distribution à Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Le chantier, lancé mi-avril après plusieurs années de contestation, doit aboutir à une ouverture fin 2027. Le groupe annonce plus de 250 millions d’euros d’investissement et la création de 2000 emplois en CDI.