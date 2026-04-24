À la recherche d'électeurs, Gabriel Attal fait lire son livre par des IA
Ancien Premier ministre, député président du groupe Ensemble pour la République et secrétaire général du parti Renaissance, Gabriel Attal s'est engagé dans la course pour l'Élysée avec un livre, En homme libre (Éditions de l'Observatoire). Premier obstacle sur le parcours de son ouvrage et le sien : une idée promo catastrophique. Les équipes de Renaissance ont en effet jugé bon de publier des visuels générés par l'intelligence artificielle, pour montrer de fausses critiques du titre signées par des célébrités.