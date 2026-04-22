“Cabale bien organisée” : Boualem Sansal ignorait que “Grasset appartenait à l’Empire Bolloré”
Sur TV5 Monde, Boualem Sansal banalisait son départ de Gallimard et son arrivée chez Grasset. L’entretien produit l’effet inverse. Entre limogeage d’Olivier Nora, inquiétudes sur la liberté éditoriale et questions sur son positionnement politique dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, le transfert de l’écrivain prend la forme d’un concentré des tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.