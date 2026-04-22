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Sur TV5 Monde, Boualem Sansal s’efforçait de minimiser son départ de Gallimard pour rejoindre Grasset. L’entretien produit pourtant l’effet inverse : entre le limogeage d’Olivier Nora, les inquiétudes autour de la liberté éditoriale et les interrogations sur son positionnement dans l’orbite médiatique de Vincent Bolloré, ce transfert cristallise les tensions qui traversent aujourd’hui l’édition française.

Dans un tout autre registre, l’édition hausse le ton face à Amazon. Évoquant la « prolifération de faux livres, notamment en jeunesse », le président du Syndicat national de l’édition (SNE), Vincent Montagne (Média-Participations), accuse la plateforme de « parasitisme » et dénonce une « tromperie aggravée du consommateur ».

En Égypte, une découverte archéologique attire l’attention. À Minya, une mission hispano-égyptienne a mis au jour une tombe de l’époque romaine contenant des momies, des langues funéraires en or et en cuivre, ainsi qu’un papyrus portant un extrait du deuxième livre de l’Iliade. Au-delà de l’effet spectaculaire, cette trouvaille relance l’intérêt pour Bahnasa, l’antique Oxyrhynque, haut lieu de transmission des textes grecs.

Enfin, une erreur dans un sujet du concours de l’École normale supérieure suscite des interrogations. Le nom de l’écrivain d’origine libanaise Wajdi Mouawad, mal orthographié dans l’énoncé, met en cause les conditions de relecture et la rigueur attendue dans un cadre aussi exigeant, tout en posant la question des raisons d’une telle négligence.