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Scandinavie — Audiolivre du soir

Dans plusieurs pays nordiques, le rituel du coucher évolue avec l’essor des audiolivres. Parents et enfants adoptent ces formats audio pour raconter des histoires, transformant un moment traditionnel en expérience numérique. Ce basculement illustre l’intégration croissante des technologies dans les pratiques familiales de lecture, sans faire disparaître l’importance du récit partagé.

Affaire Nora — Regard d’éditrice indépendante

Une éditrice indépendante analyse les répercussions du départ d’Olivier Nora et les tensions qu’il révèle dans l’édition française. Elle interroge la fragilité de l’indépendance éditoriale face aux logiques industrielles et financières. Son témoignage met en lumière les inquiétudes du secteur quant à l’équilibre entre création, liberté et contraintes économiques.

Grasset à l’ère Bolloré — Une logique à l’œuvre

L’évolution récente de Grasset s’inscrit, selon une tribune, dans une stratégie plus large de transformation éditoriale. Loin d’un événement isolé, les changements observés traduisent une méthode structurée, marquée par une orientation idéologique et industrielle. L’article souligne les effets possibles sur les catalogues et les lignes éditoriales.

Entendre le peuple — Une illusion politique

À travers une réflexion historique et critique, ce texte questionne la capacité des élites à réellement écouter les aspirations populaires. Il met en parallèle discours et réalités, suggérant que la prise en compte des attentes du peuple relève souvent de l’affichage plus que de l’action. Une interrogation sur les mécanismes du pouvoir et de la représentation.

Grasset — La prédation des actionnaires

Une tribune dénonce l’influence croissante des actionnaires dans les maisons d’édition, perçue comme une forme de prédation. Les auteurs alertent sur les risques pour la liberté éditoriale et la diversité des publications. Le texte appelle à repenser les équilibres entre logique financière et mission culturelle dans le secteur du livre.

Livres rituels Batak — Accès numérique

Des manuscrits rituels Batak, réalisés en écorce et en os de buffle, deviennent accessibles en ligne. Cette mise à disposition ouvre un accès inédit à un patrimoine rare, longtemps réservé aux spécialistes. Elle participe à la valorisation et à la diffusion de traditions culturelles anciennes, tout en posant la question de leur contextualisation.

Chine — Encadrement des livres jeunesse

Les autorités chinoises renforcent le contrôle idéologique sur les livres destinés à la jeunesse. Les nouvelles règles imposent des contenus conformes aux valeurs officielles, limitant certaines thématiques jugées sensibles. Cette évolution témoigne d’une volonté accrue d’encadrer la production éditoriale et d’influencer les représentations dès le plus jeune âge.

Carnavalet — Nouvelle lecture de Madame de Sévigné

Le musée Carnavalet propose une relecture de Madame de Sévigné, en s’éloignant de l’image scolaire traditionnelle. L’exposition explore sa personnalité, son époque et son écriture avec une approche renouvelée. Elle invite à redécouvrir cette figure littéraire sous un angle plus vivant et nuancé, entre histoire et modernité.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0