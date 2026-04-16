Olivier Nora viré de Grasset : la guerre à Vincent Bolloré est déclarée
En débarquant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré a franchi le Rubicon : en quelques heures, l’éviction de l’éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de l’entourage direct du milliardaire, et des plus éloignés de la passion littéraire de son prédécesseur — a déclenché une vague de réactions d’une rare intensité. Auteurs qui claquent la porte, prises de position alarmées, appels à la mobilisation : pour beaucoup, bien plus qu’un changement de direction, il s'agit là de la nouvelle étape d'une lutte culturelle.