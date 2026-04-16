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En écartant Olivier Nora de la tête de Grasset, Vincent Bolloré franchit un cap. L’éviction de cet éditeur historique — remplacé par un dirigeant issu de son cercle proche, éloigné de la tradition littéraire incarnée par son prédécesseur — a provoqué une onde de choc immédiate. Départs d’auteurs, prises de parole inquiètes, appels à s’organiser : pour beaucoup, il ne s’agit plus d’un simple changement de direction, mais d’une nouvelle étape dans une confrontation culturelle plus large.

Dans un tout autre registre, mais sur fond de transformation des pratiques, le président de la République doit se rendre à la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts, pour lancer une « journée hors ligne ». Cette initiative intervient au lendemain d’une étude soulignant le recul de la lecture chez les jeunes Français, et entend promouvoir le livre comme alternative aux usages numériques.

Parallèlement, d’autres mutations du quotidien suscitent des interrogations politiques. Les casiers automatisés de retrait de colis — ou lockers — se sont multipliés à grande vitesse : environ 9000 pour Mondial Relay, près de 4500 pour Amazon. Une expansion jugée « exponentielle » par la députée socialiste Mélanie Thomin, qui porte une proposition de loi visant à encadrer, voire limiter leur implantation sur le territoire.

Enfin, un drame survenu dans un centre de tri de l’Oregon ravive les critiques à l’encontre des méthodes managériales d’Amazon. Alors qu’un salarié victime d’un arrêt cardiaque décédait sur place, l’activité n’aurait pas été interrompue. Un épisode qui alimente les accusations de déshumanisation, déjà formulées aussi bien aux États-Unis qu’en France.