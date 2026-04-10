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Présentée en avril 2025 par deux sénateurs centristes, une proposition de loi vise à assouplir les règles encadrant le travail le 1er mai, afin d’éviter certains « vides juridiques ». Adopté par le Sénat, le texte, encore imprécis quant à son périmètre, concernerait notamment les établissements relevant d’une « activité culturelle ». La CGT y voit une mesure « taillée pour les grandes enseignes », citant en particulier la Fnac.

Dans un contexte marqué par la baisse du temps consacré à la lecture et la concurrence accrue des écrans, la Fnac lance justement une campagne nationale au slogan volontairement provocateur : « Une autre addiction est possible. » L’enseigne cherche à remettre le livre au centre des pratiques culturelles, en s’appuyant sur son réseau de librairies, ses événements et ses canaux de diffusion. Une initiative qui pose une question de fond : la lecture peut-elle encore regagner du terrain face aux usages numériques ?

Parallèlement, l’Académie Goncourt a dévoilé, mercredi 9 avril, les finalistes des Goncourt de printemps 2026, qui récompensent chaque année plusieurs catégories : premier roman, nouvelle et biographie Edmonde Charles-Roux.

Enfin, figure majeure du thriller domestique, dont le succès en France ne cesse de croître, Freida McFadden a levé le voile sur son identité après des années d’anonymat, dans un entretien exclusif accordé à USA Today.