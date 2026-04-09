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HarperCollins a conclu un partenariat avec Toonstar qui va bien au-delà d’une simple adaptation audiovisuelle. À partir de Friendship List, l’éditeur expérimente une chaîne complète de valorisation : transformation en séries animées courtes, diffusion directe en ligne, puis déclinaison en roman graphique. L’intelligence artificielle y joue un rôle structurant, en accélérant les délais de production et en modifiant le rythme d’exploitation des catalogues.

À l’occasion de l’édition 2026 du Livre à Metz, dont le thème « Habiter le monde » traverse l’ensemble de la programmation, le Prix Graoully-Batigère a été attribué à Mais où va Paulette ? (Actes Sud jeunesse), écrit par Camille Giordani et illustré par Thomas Baas. Cette distinction récompense chaque année une œuvre qui, par son écriture et son regard, se situe à la croisée de la littérature et d’une certaine manière de raconter le réel. L’événement a donné lieu à une rencontre croisée avec les deux lauréats.

Pour de nombreux éditeurs, elle s’impose désormais comme une actrice incontournable. Pour ses abonnés, une voix identifiable. Et pour le secteur du livre, un révélateur des mutations en cours. Sur Instagram, Estelle Derouen, alias mademoisellemoncoeur, figure parmi les influenceuses littéraires francophones les plus suivies et prescriptrices de ces dernières années.

Enfin, dans le cadre du projet européen Thinkpub, consacré à la formation des professionnels du livre à l’ère numérique, l’EDRLab (laboratoire européen de la lecture numérique) et le PILEn (plateforme belge spécialisée) ont renforcé leur collaboration. Les deux structures mutualisent leurs ressources pour organiser des actions, notamment à la Foire du Livre de Bruxelles et au Musée de la bande dessinée.