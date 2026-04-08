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À Vauvert, l’arrivée de Nicolas Meizonnet à la mairie se traduit déjà par une décision culturelle significative. Le nouvel édile RN a annulé une exposition du photographe Sylvain Brino en invoquant ses prises de position supposées plutôt que le contenu de ses images. Dans une commune marquée par la présence des éditions Au Diable Vauvert et d’une résidence d’auteurs, l’affaire dépasse le cadre d’une simple déprogrammation municipale et interroge le rapport au pluralisme culturel.

À Paris, plusieurs salariés du service d’achat de livres d’occasion de l’enseigne Gibert Joseph, rue Pierre Sarrazin (6e arrondissement), ont cessé le travail les mercredi 1er et jeudi 2 avril. Ils contestent des « réaménagements » imposés par la direction, dénonçant une dégradation de leurs conditions de travail ainsi que de nouveaux risques pour leur santé et leur sécurité.

À Lille, CROÂfunding occupe à peine 17 m², mais développe un modèle singulier. Fondée par Xavier Lancel, cette micro-librairie se consacre aux ouvrages autoédités issus du crowdfunding, achetés directement aux auteurs, sans intermédiaire ni retour. Entre circuit court appliqué au livre et sélection resserrée, elle propose une autre manière de vendre, de conseiller et de faire lire.

Enfin, le festival Quais du Polar a dévoilé les lauréats de sa 22e édition, remis au Palais de la Bourse à Lyon. Pendant trois jours, du 3 au 5 avril 2026, la manifestation a une nouvelle fois investi la ville autour du thème « Chercheurs d’histoires – Sciences et fictions ».