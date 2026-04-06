Newsletters

Près de 100 000 visiteurs ont convergé vers Lyon pour la 22e édition de Quais du Polar, confirmant le poids du festival dans le paysage littéraire. Pendant trois jours, 250 événements ont rythmé la ville, réunissant 132 auteurs venus de 21 pays. La grande librairie du festival affiche un chiffre d’affaires solide, signe d’un intérêt toujours soutenu pour le roman noir.

Face à la montée des risques, certaines bibliothèques adaptent leurs pratiques. Au Japon, des formations simulent des attaques au couteau afin d’entraîner les équipes à réagir rapidement et sécuriser les usagers. Ces exercices traduisent une évolution du rôle des bibliothèques, désormais confrontées à des enjeux de sûreté qui dépassent largement leur mission culturelle initiale.

À Angoulême, trois artistes lancent une librairie itinérante installée dans deux camions. Leur projet associe fanzines, photographie, illustration et artisanat, dans une démarche hybride et accessible. En circulant de lieu en lieu, elles souhaitent toucher de nouveaux publics et proposer une diffusion alternative du livre et des créations indépendantes.

John Lithgow estime que les propos de J.K. Rowling sur les questions de genre ont été déformés dans le débat public. L’acteur souligne des interprétations biaisées, tout en reconnaissant que l’autrice maintient ses positions malgré les controverses. Cette prise de parole relance les tensions autour de la saga Harry Potter et de son héritage culturel.

Les studios misent de plus en plus sur le reboot d’œuvres anciennes, parfois jugées datées ou imparfaites. Disney s’inscrit dans cette logique, transformant des récits oubliés en nouveaux projets. Entre stratégie industrielle et recyclage créatif, cette tendance interroge la capacité du secteur à renouveler ses imaginaires face à l’exploitation continue des catalogues existants.

Les librairies françaises à l’étranger font face à des difficultés croissantes : hausse des coûts, contraintes logistiques et concurrence du numérique fragilisent leur modèle. Malgré leur rôle clé dans la diffusion de la culture francophone, ces structures peinent à maintenir leur équilibre économique, même avec les dispositifs de soutien existants.

Un libraire met en avant un roman qui retrace le destin d’une famille d’exilés sur plusieurs générations. L’ouvrage explore les questions de mémoire, d’identité et de transmission à travers des parcours marqués par le déracinement. Une lecture qui éclaire les dynamiques migratoires et leurs effets durables sur les histoires familiales.

Arnaud Montebourg engage une action en justice contre Fayard afin de rompre son contrat, dans le contexte du rachat de l’éditeur par le groupe Bolloré. L’ancien ministre conteste les conditions de collaboration et souhaite récupérer ses droits. Cette affaire illustre les tensions actuelles dans l’édition, liées aux recompositions capitalistiques du secteur.



