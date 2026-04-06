Pourquoi les librairies françaises du monde entier peinent à survivre
Présentes dans 80 pays, les librairies françaises de l’étranger restent un maillon décisif pour la diffusion du livre, de la langue et des idées françaises. Mais l’étude commandée par le ministère de la Culture décrit une réalité plus âpre : coûts de transport élevés, remises jugées insuffisantes, aides mal identifiées, pression des plateformes et rémunération souvent trop faible dessinent une économie instable.
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