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Installée dans le Trièves depuis plus de trente ans, la maison d’édition indépendante Terre vivante, spécialisée dans l’écologie pratique, veille sur un domaine de 50 hectares mêlant forêt et centre écologique. Elle vient de conclure la plus importante Obligation Réelle Environnementale (ORE) d’Auvergne-Rhône-Alpes, assurant la protection de cet espace naturel pour les 99 années à venir.

L’enquête Ipsos sur le bonheur en 2026 évoque peu les livres. Pourtant, mise en regard des recherches sur la lecture-plaisir, elle laisse apparaître des convergences : vie familiale, santé mentale, quête de sens, qualité de l’attention, lien social. Autant de dimensions que la lecture ne quantifie pas directement, mais auxquelles elle contribue durablement, de l’enfance aux usages en bibliothèque.

À Angoulême, l’interpellation d’un homme suspecté de vols répétés à la librairie de la Cité de la BD dépasse le simple fait divers. L’affaire met en lumière une réalité bien identifiée par le Syndicat de la librairie française : la prévention, le constat et le traitement juridique du vol font désormais partie du quotidien des libraires. En filigrane, se pose aussi la question plus large de l’accès au livre dans un contexte de précarité.

Côté ventes, Guillaume Musso domine largement la semaine 13 (23-29 mars). L’auteur place ses deux romans en tête : Quelqu’un d’autre s’écoule à 18.601 exemplaires en poche, tandis que Le Crime du paradis atteint 14.556 ventes en grand format. Une double présence en tête qui se maintient depuis plusieurs semaines, confirmant une domination sans partage.