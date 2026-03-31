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Invité à intervenir à l’université de Yale autour de ses travaux sur la « néofascisation », le chercheur en sciences sociales Mathieu Rigouste s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain par le Department of Homeland Security, sans explication officielle. Cette décision entraîne l’annulation de plusieurs interventions et, selon lui, fait écho aux mécanismes qu’il analyse dans ses recherches.

Aux États-Unis, les controverses autour des livres s’intensifient : des ouvrages sont retirés des bibliothèques scolaires tandis que les contentieux se multiplient devant les tribunaux. Dans ce contexte, de grands groupes éditoriaux, dont Bertelsmann (Penguin Random House), engagent des actions juridiques contre les « book bans », signe que la circulation des œuvres devient un enjeu politique à part entière.

Par ailleurs, le jury du Grand Prix de l’Imaginaire a dévoilé, lundi 30 mars, la liste des finalistes pour les œuvres publiées en 2025. Les lauréats seront annoncés le 18 mai, avant une remise des prix organisée à Montpellier dans le cadre de la Comédie du Livre.

Enfin, un décret publié au Journal officiel acte la liquidation de l’Institut national de la consommation (INC). Cette décision ouvre une période d’incertitude pour son principal titre, 60 Millions de consommateurs, désormais en quête d’un repreneur.