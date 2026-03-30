Après l’agression sexuelle d’une agente, la médiathèque de Toulouse sous le choc
À Toulouse, entre les rayonnages, la brutalité a franchi la ligne rouge. Derrière les discours sur l’accès à toutes et tous, réapparaît ce que l’époque dissimule mal : un service public sommé d’ouvrir grand, même quand le dehors entre avec sa fatigue, sa haine et sa violence la plus nue.
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