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Le lancement du teaser de la série Harry Potter relance la machine industrielle de la franchise et ses tensions. J. K. Rowling, productrice exécutive, salue une adaptation « incroyable ». Mais son implication ravive les controverses liées à ses prises de position, transformant ce retour en événement culturel autant que politique.

À Toulouse, une médiathèque reste sous le choc après l’agression sexuelle d’une agente. L’événement fragilise l’ensemble du personnel et interroge les conditions de sécurité dans les équipements culturels. Entre sidération et solidarité, la collectivité doit répondre à la fois à l’urgence humaine et aux enjeux structurels du service public de lecture.

Chris Colfer annonce un virage radical avec un roman adulte, décrit comme transgressif et queer. L’auteur, connu pour ses succès jeunesse, cherche à élargir son registre et à toucher un nouveau lectorat. Cette évolution illustre la diversification des trajectoires d’écrivains issus de la culture populaire.

Dans une école britannique, un algorithme de tri documentaire conduit au retrait de plus de 200 livres, dont 1984, Twilight et un ouvrage de Michelle Obama. L’affaire suscite une polémique sur l’automatisation des politiques d’acquisition et les risques de censure algorithmique en bibliothèque scolaire.

Lire dans le bain ne présente pas de danger en soi. L’idée relève davantage du mythe que du risque réel. Seule la somnolence constitue une menace, en raison du risque de chute ou de noyade. Entre humour et rappel de bon sens, l’argument souligne surtout les peurs irrationnelles associées à des pratiques quotidiennes anodines.

En Chine, un nouveau modèle de bibliothèques de proximité se déploie dans les villes. Multiplication des points de lecture, rotation rapide des collections, réservation en ligne et livraison à domicile redéfinissent l’accès au livre. L’objectif : réduire la distance entre lecteur et ressource, en repensant toute la chaîne du prêt.

À Milan, la librairie Hoepli, institution centenaire, se trouve menacée. Face aux difficultés économiques, un projet de coopérative émerge pour préserver ce lieu emblématique. L’initiative mobilise lecteurs et acteurs du livre, révélant les tensions qui pèsent sur les librairies indépendantes historiques.