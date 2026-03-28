Chez Maison Pop, des couvertures dopées à l'IA qui font pschitt ?
Structure du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Maison Pop consacre son catalogue à la « littérature populaire », avec pour ambition principale de la « faire rayonner ». Les couvertures de la série Le Cabinet des Illusions, de Jean-Luc Bizien, brillent surtout par un usage de l'intelligence artificielle, via le recours à une banque d'image. L'éditeur défend une intégration dans « une composition créative et personnalisée », sans mentionner pour autant la présence d'éléments générés par une IA.