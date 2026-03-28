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Structure du groupe Les Nouveaux Éditeurs, Maison Pop consacre son catalogue à la « littérature populaire », avec pour ambition principale de la « faire rayonner ». Les couvertures de la série Le Cabinet des Illusions, de Jean-Luc Bizien, brillent surtout par un usage de l'intelligence artificielle, via le recours à une banque d'image. L'éditeur défend une intégration dans « une composition créative et personnalisée », sans mentionner pour autant la présence d'éléments générés par une IA.

Chez Pollen, le retour à la diffusion a pris corps, incarné par Matthieu Raynaud, venu d’Harmonia Mundi, et par une équipe de six représentants. Un calendrier est déjà enclenché et des tournées sont en préparation. Le lancement est fixé au 1er mai, avec un cap clairement tourné vers la librairie indépendante.

Toujours en pôle position, Guillaume Musso gère sa course sans rencontrer d'obstacles et signe un nouveau doublé à l’issue de cette semaine (12/03 au 22/03), mais avec deux écuries différentes : Le Livre de Poche et Calmann-Lévy. Pour accompagner l’écrivain français, une nouvelle entrée se hisse à la 3e place.

Le passage de relais est désormais acté. The Walt Disney Company a confirmé que le groupe italien Panini reprendra, à partir du 1er avril 2027, l’édition des magazines jeunesse Disney en France, mettant fin à la licence détenue depuis 2019 par Unique Heritage Media (UHM).