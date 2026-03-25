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« Traduire, je le vois comme une profession d’artisan, à qui l’on demande de reproduire un meuble sans disposer ni des mêmes outils ni du même bois que ceux de l’original. » Fort de quarante années de métier, Jean Esch s’impose comme l’un des grands noms de la traduction de l’anglais en France. ActuaLitté lui a proposé un exercice singulier : les dix livres qui ont façonné sa pratique.

À l’heure où l’ivresse technologique domine, le livre apparaît en filigrane comme un socle discret de l’entraînement des modèles de langage. Le rapport du Conseil d’État vient tempérer cet enthousiasme automatique, rappelant que derrière les machines se trouvent des catalogues entiers — droits, contrats, revenus — et, surtout, une question persistante que la tech élude volontiers : qui paie quoi, et à qui ?

Le 20 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a donné raison au groupe Delcourt dans le litige qui l’opposait à ses anciennes directrices de collection ainsi qu’à la société Mourad Prod, détentrice des éditions Oxymore. Les marques Métamorphose et Noctambule ont été annulées, leur dépôt étant jugé de mauvaise foi. L’usage des noms et logos concernés est désormais interdit, et l’éditeur obtient réparation sur plusieurs chefs de préjudice.

Enfin, les éditions Stock et leur autrice, la journaliste Nassira El Moaddem, annoncent le dépôt d’une plainte à la suite des propos tenus par le sénateur Les Républicains Thierry Meignen. Dans un entretien accordé au Monde, l’ancien maire du Blanc-Mesnil s’en est violemment pris à la journaliste : « Je vais la faire condamner pour diffamation. Je vais la fouetter. J’irai au bout, elle va mourir, je la tue. »