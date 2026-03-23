Newsletters

1. Feltrinelli en Uruguay

Le groupe italien Feltrinelli ouvre à Montevideo sa première librairie d’Amérique latine, dans l’ancien bâtiment Pablo Ferrando. Avec 60 000 titres, un café et une programmation culturelle, le lieu dépasse le simple commerce. Pensée comme un « laboratoire », cette implantation stratégique privilégie stabilité, ancrage culturel et rayonnement régional plutôt qu’un grand marché.

2. Manga au Japon : fin de cycle

Le marché du manga japonais entre dans une phase de contraction, rompant avec des années de croissance continue. Le recul du papier ne se compense plus par le numérique, tandis que l’essor de l’intelligence artificielle, notamment dans la traduction, alimente les inquiétudes. Entre mutation industrielle et tensions technologiques, le secteur aborde une zone d’incertitude.

3. Auteurs : renverser les dédicaces

Face à l’essoufflement des signatures traditionnelles, certains auteurs appellent à renverser les tables de dédicaces. L’enjeu dépasse la mise en scène commerciale : il s’agit de repenser la relation lecteur-auteur, dans un contexte où la visibilité se fragmente et où les formats classiques peinent à capter l’attention.

4. Hachette retire Shy Girl

Le roman Shy Girl disparaît rapidement du marché après sa diffusion, sur fond de soupçons liés à l’intelligence artificielle. L’affaire révèle une zone grise éditoriale : difficulté à prouver l’origine d’un texte, emballement numérique, et risque réputationnel immédiat. Plus qu’un retrait, c’est la question de l’authenticité des œuvres qui s’impose.

5. Bookreconciler, outil de médiation

Bookreconciler propose une approche technologique pour rapprocher lecteurs et livres, en s’appuyant sur des correspondances fines entre attentes et contenus. L’outil illustre une tendance : utiliser l’IA non pour produire des textes, mais pour orienter la découverte. Une médiation algorithmique qui redéfinit les circuits de prescription.

6. Daum Webtoon : fin d’un pionnier

La fermeture de Daum Webtoon marque un tournant dans l’histoire du webtoon coréen. Plateforme pionnière du format numérique sériel, elle cède face aux recompositions industrielles et à la concurrence accrue. Sa disparition souligne la rapidité des cycles technologiques dans un secteur pourtant devenu global.

7. Lecture en crise : initiatives atypiques

Face à l’érosion de la lecture, des initiatives inédites émergent : livres disséminés sur des plages, dispositifs urbains ou actions ciblant les jeunes publics. Le livre quitte ses lieux traditionnels pour reconquérir l’attention là où elle se joue désormais. Une transformation des pratiques qui traduit une adaptation contrainte du secteur.

8. Madrid : un campus du livre d’art

Madrid inaugure un campus dédié au livre d’art, à la croisée de l’architecture, de la ville et de la création éditoriale. Pensé comme un espace de formation, de production et de rencontre, il ambitionne de structurer un écosystème autour des métiers du livre d’art et d’ancrer cette spécialité dans le tissu urbain.