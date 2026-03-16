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L’application Lire entre les lignes, lancée en 2017 par Romain Lebouc, propose une série d’énigmes linguistiques fondées sur rébus, anagrammes, contrepèteries ou expressions cachées dans des images. Disponible en plusieurs langues et régulièrement mise à jour, le jeu repose sur un principe simple : faire trébucher le sens pour provoquer la compréhension soudaine. Un casse-tête mobile qui transforme la langue française en terrain de jeu intellectuel.

Au Karnataka, la Kannada Book Authority lance le programme « Manegondu Library », destiné à installer une petite bibliothèque dans 100 000 foyers. L’objectif : renforcer la place du livre dans la vie quotidienne et soutenir l’édition en langue kannada face au recul de la lecture chez les jeunes. Le plan inclut actions de sensibilisation, événements littéraires et prix dédiés à des figures majeures de la littérature régionale.

Le philosophe et sociologue allemand Jürgen Habermas est mort à 96 ans. Né en 1929 à Düsseldorf, il a profondément marqué la pensée politique contemporaine avec ses analyses de l’espace public et de la démocratie délibérative. Ses travaux sur l’« agir communicationnel » défendent l’idée que la légitimité politique repose sur la discussion rationnelle entre citoyens au sein de la société démocratique.

Dans certaines bibliothèques américaines, les sections destinées aux adolescents disparaissent progressivement. Derrière ce phénomène, plusieurs facteurs : controverses politiques autour de certains livres, pressions militantes et contraintes budgétaires. L’American Library Association a recensé plus de 800 tentatives de censure en 2024, visant notamment la littérature « young adult », souvent accusée d’aborder des sujets jugés sensibles.

L’émission littéraire La Grande Librairie consacre une édition spéciale à la Semaine de la francophonie. Le programme réunit auteurs et autrices venus de différents espaces francophones afin d’explorer la diversité des écritures en français. L’émission rappelle ainsi que la langue française circule aujourd’hui sur plusieurs continents et nourrit des traditions littéraires multiples.

Mike Richardson, fondateur de l’éditeur américain de comics Dark Horse, a quitté l’entreprise au moment de son quarantième anniversaire. Rachetée par le groupe Embracer, la société s’inscrit désormais dans une stratégie de valorisation globale des franchises culturelles. Le remplacement de Richardson par Jay Komas, venu du jeu vidéo, symbolise l’intégration croissante du comics dans une économie transmédiatique des propriétés intellectuelles.

Le projet MajinBook rassemble plus de 539 000 références de livres anglophones en croisant différentes bases de données issues du web. L’objectif consiste à offrir aux chercheurs un corpus massif pour analyser quantitativement la production littéraire : genres, dates de publication, réception critique ou circulation des œuvres. L’outil s’inscrit dans le développement des humanités numériques appliquées aux études du livre.



