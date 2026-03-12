Newsletters

Chaque semaine, nous revenons sur plusieurs articles publiés dans nos pages pour mettre en lumière les livres qui ont attiré notre attention. Romans historiques, récits introspectifs, essais consacrés aux mécanismes de l’esprit ou grandes aventures de fantasy : cette newsletter rassemble les avant-parutions, avant-critiques, chroniques et michroniques de ces derniers jours. Une manière de parcourir d’un seul regard quelques titres marquants de l’actualité éditoriale récente, et de retrouver les ouvrages qui ont nourri nos lectures de la semaine.

Le Pacte de Venise — Fabiano Massimi

Dans Le Pacte de Venise, Fabiano Massimi replonge dans l’Europe des années 1930, au moment de la première rencontre publique entre Benito Mussolini et Adolf Hitler à Venise. Sur fond de tensions politiques, le roman suit une mission clandestine menée par deux opposants au fascisme, qui se retrouve mêlée à un secret lié à la vie privée du dictateur italien. L’intrigue s’appuie notamment sur la figure d’Ida Dalser, première épouse de Mussolini longtemps effacée du récit officiel.

Votre cerveau va vous sauver — Mohamed Boclet

Mohamed Boclet propose un essai consacré aux capacités d’apprentissage et à la plasticité cérébrale. L’auteur invite à considérer le cerveau comme un outil actif pour améliorer bien-être et résilience, en interrogeant les habitudes mentales, les blocages psychologiques ou les effets de la « paresse mentale » entretenue par nos automatismes et les technologies.

Terra Murata — Laura Ulonati

Il s’agit d’un roman d’apprentissage tendu et sensible, où un jeune personnage se confronte aux fractures du monde et à ses propres vertiges intérieurs. Entre quête de sens, relations familiales et confrontation aux limites, le livre explore le passage vers l’âge adulte, dans une atmosphère où l’équilibre peut basculer à tout moment.

Blancheur — Jon Fosse

Avec Blancheur, Jon Fosse poursuit son exploration d’une écriture minimaliste et hypnotique. Traduit par Terje Sinding, le récit commence par un geste banal : un homme prend la route sans destination précise. Mais l’errance se transforme en expérience intérieure lorsque sa voiture s’enlise dans un paysage hivernal, ouvrant une réflexion sur la solitude, la mémoire et la frontière incertaine entre le réel et l’invisible.

Le temps de la terreur — John Gwynne

John Gwynne replonge les lecteurs dans l’univers épique des Terres Bannies. Batailles, alliances fragiles et affrontements brutaux structurent ce nouveau volet, qui relance la saga avec une énergie intacte. L’auteur confirme son goût pour une fantasy directe et spectaculaire, portée par un sens aigu du combat et de la tension narrative.

Ambre d’Eclair et l’appel des dragons — Abi Elphinstone

Dans cette aventure jeunesse portée par l’imaginaire et le merveilleux, entre quête initiatique, créatures fantastiques et découverte de pouvoirs insoupçonnés, l’héroïne se retrouve entraînée dans un monde où courage et solidarité deviennent les clés pour affronter les forces qui menacent l’équilibre du royaume.