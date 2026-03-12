Lobbying et transparence dans la filière du livre (France)
Le 31 mars 2026 marque une échéance décisive pour les représentants d’intérêts : les entités dont l’exercice s’est clos au 31 décembre 2025 doivent déposer leur déclaration annuelle d’activités. Derrière cette date administrative, un enjeu central pour la filière du livre : mesurer la réalité des actions de lobbying à l’aune du répertoire numérique national, ouvert en juillet 2017 et placé sous la responsabilité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP).