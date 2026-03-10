Newsletters

Plus de vingt ans après sa parution, la bande dessinée Persepolis de Marjane Satrapi — ainsi que son adaptation en film d’animation — se retrouve à nouveau au cœur des discussions. La résurgence du débat intervient dans un contexte international marqué par la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Ces derniers jours, plusieurs planches de l’ouvrage ont circulé massivement sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions contrastées. Pour certains, l’œuvre véhicule des représentations contestables de l’Iran ; pour d’autres, elle demeure avant tout un récit universel sur l’oppression et la quête de liberté. Une question refait ainsi surface : faut-il brûler Persepolis ?

Nous publions ci-dessous le texte d’un droit de réponse adressé le 2 mars 2026 au directeur de la publication du magazine Livres Hebdo. Il émane de l’historien Jean-Yves Mollier, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’Université Paris-Saclay / Versailles-Saint-Quentin.

Ce document nous a été transmis par l’intermédiaire de son avocat, Me Stephan Alamowitch, avocat à la Cour.

Le 25 novembre 2025, le Syndicat de la librairie française et la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ont conclu un nouvel accord portant sur les salaires minima et la prime d’ancienneté dans la branche de la librairie.

Le ministère du Travail et des Solidarités a ensuite décidé d’étendre cet accord à l’ensemble des employeurs et salariés du secteur, validant ainsi une nouvelle grille des rémunérations minimales garanties.

Le numérique promettait une forme d’émancipation ; il a surtout multiplié les barrières d’accès. Derrière l’apparente fluidité des plateformes, les auteurs surveillent désormais le compteur des pages lues, cherchent à obtenir un peu de visibilité et voient leurs marges comme leurs lecteurs s’éloigner.

Dans cet univers dominé par les algorithmes, Thotario se présente comme une tentative de reprise en main : non pour embellir un système contraint, mais pour rouvrir des perspectives et redonner aux créateurs un espace qu’ils avaient peu à peu perdu.