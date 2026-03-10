La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Plus de 20 ans après sa publication, la bande dessinée de Marjane Satrapi, Persepolis, et son adaptation animée, reviennent au centre du débat, dans le sillage de la guerre menée par les États-Unis et Israël à l’Iran. Ce week-end, des planches ont largement circulé sur les réseaux sociaux, engendrant un âpre débat : représentations problématiques ou oeuvre universelle, dont le vrai sujet est la liberté. Faut-il brûler Persepolis ?