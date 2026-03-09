Newsletters

Dans une librairie de Mulhouse, la libraire Raphaële Gueit revient sur Les Certitudes, premier roman de Marie Semelin. Le livre suit Anna, chargée d’exaucer le souhait d’une amie décédée : être enterrée à Jérusalem. Entre Jérusalem et Ramallah, le récit mêle destin individuel et tensions politiques. Pour la libraire, le roman frappe par son souffle narratif et sa capacité à entremêler histoire intime et grande histoire.

Treize éditeurs américains attaquent le site pirate Anna’s Archive, accusé d’héberger et diffuser des millions de livres et articles scientifiques sans autorisation. La plainte souligne un point nouveau : la plateforme aurait proposé un accès massif à son corpus à des entreprises d’intelligence artificielle, contre paiement en cryptomonnaies. L’affaire relie désormais piratage éditorial et entraînement des modèles d’IA, ouvrant une bataille juridique majeure pour l’industrie du livre.

À Beverley, près de Leeds, deux volumes scientifiques publiés en 1836 ont refait surface dans une boutique caritative. Tamponnés par la Leeds Central Library, ils auraient dû être rendus… en mars 1976. Les ouvrages, consacrés à la géologie et aux fossiles, ont été restitués aux bibliothécaires après vérification de leur état. Reste une énigme : l’identité de l’emprunteur disparu depuis un demi-siècle.

En Inde, un stand d’une foire du livre organise une collecte destinée à enrichir la bibliothèque de la prison centrale de Trichy. Les visiteurs peuvent donner des ouvrages afin d’améliorer l’accès à la lecture pour les détenus. L’initiative illustre la circulation sociale du livre : un événement grand public devient une source de ressources culturelles pour un public captif, souvent éloigné des circuits habituels de lecture.

La journaliste et romancière espagnole Sonsoles Ónega revendique une « littérature du supermarché » : faire entrer les romans dans les lieux ordinaires de consommation. Son objectif : voir les livres exposés dans les grandes surfaces, « à côté du yaourt ». Pour l’autrice, diffuser les ouvrages dans ces circuits pourrait toucher des lecteurs qui ne fréquentent pas les librairies, sans remettre en cause le prix fixe du livre en Espagne.

Que dirait Pablo Neruda à Emmanuel Macron ? L’éditorial imagine les conseils que le poète chilien, prix Nobel de littérature, aurait adressés au président français : se méfier du pouvoir qui éloigne des peuples, écouter la rumeur du monde et préserver la force subversive de la poésie. L’exercice mêle réflexion politique et littérature pour rappeler que l’écriture, chez Neruda, fut toujours liée à l’engagement.

Après la polémique autour de la présence d’Amazon au Festival du Livre de Paris, une autre interrogation surgit : celle du financement de l’événement. Derrière les débats symboliques sur la place des géants du numérique, se joue un enjeu plus concret : la recherche de ressources pour organiser un rendez-vous culturel d’ampleur. L’affaire révèle les tensions économiques qui traversent aujourd’hui la filière du livre.