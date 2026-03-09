Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA
Quelque part entre l’utopie libertaire d’une bibliothèque totale et l’économie souterraine du téléchargement massif, Anna’s Archive s’est imposée comme un nœud obscur du web du savoir. Depuis quelques années, des millions de livres y circulent hors des circuits éditoriaux traditionnels. Mais à mesure que l’intelligence artificielle avale des bibliothèques entières pour se nourrir de textes, ce territoire pirate change soudain d’échelle.
Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte
Festival du Livre de Paris : derrière la polémique Amazon, la vraie question de l’argent
Le livre derrière l’allocution : Emmanuel Macron plante le décor, avec Neruda
Festival du Livre de Paris : Amazon se retire pour éviter une perturbation du salon