Newsletters

L’annonce de la présence d’Amazon parmi les partenaires du Festival du Livre de Paris 2026 a immédiatement suscité une vive controverse. À l’initiative du Syndicat de la librairie française, la protestation visait le géant américain, dont la participation à un événement soutenu par l’ensemble de la chaîne du livre paraissait difficilement acceptable. Après plusieurs jours de tensions, Amazon a finalement renoncé, en accord avec les organisateurs, à sa participation.

À Strasbourg, la Librairie Gutenberg change de mains. Employées de l’établissement depuis respectivement 2018 et 2021, Marie Marchal et Agathe Freyburger en reprendront la direction à travers une société dédiée, Gut, créée fin février. Elles succèdent à Françoise Laot, propriétaire depuis 2011, avec l’ambition de prolonger l’histoire de cette librairie emblématique de la ville.

Gisèle Pélicot confirme son succès en librairie. Reçue par le Premier ministre espagnol et décorée de l’Ordre du Mérite civil, elle conserve la tête des ventes pour la période du 23 février au 1er mars. Son livre Et la joie de vivre (Flammarion) s’est écoulé à 37.840 exemplaires supplémentaires, portant son total à 97.938 ventes.

Des parlementaires socialistes veulent mieux protéger les commerces de proximité. Les propositions de loi portées par Laurent Lhardit à l’Assemblée nationale et Audrey Linkenheld au Sénat visent notamment à encadrer les loyers commerciaux dans les zones urbaines, une revendication de longue date du secteur de la librairie.