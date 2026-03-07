Festival du Livre de Paris : derrière la polémique Amazon, la vraie question de l’argent
La présence annoncée d’Amazon parmi les partenaires du Festival du Livre de Paris 2026 aura déclenché une salve de boulets rouges. À l’initiative du Syndicat de la librairie française, la protestation visait le géant américain, dont la place au sein d’un événement littéraire soutenu par l’ensemble de la chaîne du livre paraissait difficilement tenable. La suite est connue : après plusieurs jours de crispation, Amazon a finalement renoncé, en accord avec les organisateurs, à sa participation.